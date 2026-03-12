xs
นักท่องเที่ยวสแกนดิเนเวียแห่เที่ยว เกาะเสม็ด หลังเกิดวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด ยันวิกฤต​ตะวันออกกลางยังไม่กระทบท่องเที่ยวเกาะเสม็ด ซ้ำดันนักท่องเที่ยวแถบสแกนดิเนเวีย และยุโรปแห่เที่ยวมากกว่าปีก่อนจากความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

วันนี้ ( 11 มี.ค.) นายพิศณุ เขมะพรรค์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จ.ระยอง ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางว่านอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบ​แล้วยังทำมีนักท่องเที่ยวแถบสแกนดิเนเวียและยุโรป โดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ และรัสเซีย เดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

" ส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้มองถึงความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะ เมืองไทย ที่มีความปลอดภัยสูงประกอบกับ เกาะเสม็ด การเดินทางมีความสะดวกสบายและมักจองที่พักบนเกาะเสม็ดแบบอยู่ยาว  ส่วนนักท่องเที่ยวแถบตะวันออกกลาง จะเลือกท่องเที่ยวแถวพัทยา" 

ขณะที่การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้น ผู้ประกอบการเกาะเสม็ด ได้ร่วมกับภาครัฐ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาเสม็ด รวมทั้งภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดอบรมทักษะการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งการให้บริการ รถสองแถว เรือเร็ว เรือโดยสารข้ามฝาก และการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยว


นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด ยังฝากถึงผู้ประกอบการเกาะเสม็ดที่มีจำนวน 139 ราย และมีห้องพักจำนวน 3,013 ห้อง ให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลความปลอดภันของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ เกาะเสม็ด เป็นที่พักที่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ










