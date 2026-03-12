น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง

เลย - ชื่นชมเด็กชายนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.บ้านใหม่ประดิษฐ์ อ.เชียงคาน ความสามารถน่าทึ่งนอกจากทอผ้าเก่งแล้วยังมีหัวสร้างสรรค์ด้านช่างฝีมือ ใช้หนึ่งสมองสองมือประดิษฐ์ "กี่ทอผ้า" จากเศษไม้สักเก่าและวัสดุที่หาง่ายราคาไม่แพงในท้องถิ่น เป็นกี่ทอที่ทอผ้าได้จริง ล่าสุดรองผู้ว่าฯ เมืองเลยบุกเยี่ยมให้กำลังใจถึงโรงเรียน
ที่โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลงานการประดิษฐ์หรือสร้าง “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชาย ชั้น ม.3 นายวีระภพ บุพผาดา ด้วยหนึ่งสมองสองมือของตัวเองจนเป็นที่เลื่องลือชื่นชมไปทั่ว โดยมี นายสัญจอห์ณ ราชมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ
น้องวีระภพมีความสามารถพิเศษด้านการทอผ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และยิ่งน่าทึ่งเพิ่มขึ้นคือการทำ "กี่ทอผ้า" ที่ไม่ได้มาจากการซื้อหาวัสดุอุปกรณ์อันทันสมัยตามยุคแต่อย่างใด แต่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือตนเอง จากเศษวัสดุและไม้สักเก่าที่หาได้ในหมู่บ้าน เศษไม้ต่างๆ ถูกนำมาประกอบให้เป็นโครงกี่ เป็นกี่ทอผ้าที่ใช้ได้จริง
น้องวีระภพเล่าว่า แรงบันดาลใจสำคัญมาจากภาพจำที่เห็นคุณยายในหมู่บ้านทอผ้า ประกอบกับการได้ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพ ทำให้ตนเกิดความรักและอยากสืบสานภูมิปัญญานี้ จึงเริ่มสะสมเศษไม้สักและวัสดุเหลือใช้มาตัดต่อประกอบเป็นโครงสร้างกี่ทอผ้าทีละส่วนอย่างละเอียด
ซึ่งโครงสร้างหลักของกี่ทอผ้าประกอบด้วย เสาหลักขาตั้งหูก 4 ต้น และไม้คานหูกที่ทำจากไม้สักเก่าข้างบ้าน ระบบกลไก: ประดิษฐ์ฟืม (ฟันหวี), ตะกอ (แผงเชือกดึงด้าย), ไม้เหยียบสำหรับสลับด้าย รวมถึงกระสวยและไม้ม้วนผ้าที่ประกอบขึ้นอย่างประณีต หากไม่มีก็หาซื้อจาก Shopee
ในช่วงเริ่มต้นน้องนักเรียนชั้น ม.3 รายนี้เจอกับปัญหาขาดแคลนวัสดุอย่างเส้นไหมและเส้นด้าย แต่ด้วยความไม่ย่อท้อ เขาจึงลองนำ "สำลี" มาปั่นเป็นเส้นด้ายเพื่อใช้ฝึกทอในเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงไหวพริบและความมานะอุตสาหะ จนปัจจุบันสามารถทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ ได้สำเร็จ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวชื่นชมว่า นี่คือพรสวรรค์ที่หาได้ยากและควรค่าแก่การสนับสนุนอย่างยิ่ง พร้อมได้ให้คำแนะนำด้านการหาแหล่งศึกษาต่อและหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อยกระดับทักษะการทอผ้าให้เป็นมืออาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ทางโรงเรียนบ้านใหม่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการแนะแนวและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนรายนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ความฝันของเด็กชายผู้มีความกตัญญูและรักษ์บ้านเกิดคนนี้เติบโตอย่างยั่งยืน