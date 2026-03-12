xs
xsm
sm
md
lg

น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เลย - ชื่นชมเด็กชายนักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.บ้านใหม่ประดิษฐ์ อ.เชียงคาน ความสามารถน่าทึ่งนอกจากทอผ้าเก่งแล้วยังมีหัวสร้างสรรค์ด้านช่างฝีมือ ใช้หนึ่งสมองสองมือประดิษฐ์ "กี่ทอผ้า" จากเศษไม้สักเก่าและวัสดุที่หาง่ายราคาไม่แพงในท้องถิ่น เป็นกี่ทอที่ทอผ้าได้จริง ล่าสุดรองผู้ว่าฯ เมืองเลยบุกเยี่ยมให้กำลังใจถึงโรงเรียน


ที่โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมผลงานการประดิษฐ์หรือสร้าง “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชาย ชั้น ม.3 นายวีระภพ บุพผาดา ด้วยหนึ่งสมองสองมือของตัวเองจนเป็นที่เลื่องลือชื่นชมไปทั่ว โดยมี นายสัญจอห์ณ ราชมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ ให้การต้อนรับ

น้องวีระภพมีความสามารถพิเศษด้านการทอผ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และยิ่งน่าทึ่งเพิ่มขึ้นคือการทำ "กี่ทอผ้า" ที่ไม่ได้มาจากการซื้อหาวัสดุอุปกรณ์อันทันสมัยตามยุคแต่อย่างใด แต่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือตนเอง จากเศษวัสดุและไม้สักเก่าที่หาได้ในหมู่บ้าน เศษไม้ต่างๆ ถูกนำมาประกอบให้เป็นโครงกี่ เป็นกี่ทอผ้าที่ใช้ได้จริง


น้องวีระภพเล่าว่า แรงบันดาลใจสำคัญมาจากภาพจำที่เห็นคุณยายในหมู่บ้านทอผ้า ประกอบกับการได้ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวง ที่ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพ ทำให้ตนเกิดความรักและอยากสืบสานภูมิปัญญานี้ จึงเริ่มสะสมเศษไม้สักและวัสดุเหลือใช้มาตัดต่อประกอบเป็นโครงสร้างกี่ทอผ้าทีละส่วนอย่างละเอียด

ซึ่งโครงสร้างหลักของกี่ทอผ้าประกอบด้วย เสาหลักขาตั้งหูก 4 ต้น และไม้คานหูกที่ทำจากไม้สักเก่าข้างบ้าน ระบบกลไก: ประดิษฐ์ฟืม (ฟันหวี), ตะกอ (แผงเชือกดึงด้าย), ไม้เหยียบสำหรับสลับด้าย รวมถึงกระสวยและไม้ม้วนผ้าที่ประกอบขึ้นอย่างประณีต หากไม่มีก็หาซื้อจาก Shopee


ในช่วงเริ่มต้นน้องนักเรียนชั้น ม.3 รายนี้เจอกับปัญหาขาดแคลนวัสดุอย่างเส้นไหมและเส้นด้าย แต่ด้วยความไม่ย่อท้อ เขาจึงลองนำ "สำลี" มาปั่นเป็นเส้นด้ายเพื่อใช้ฝึกทอในเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงไหวพริบและความมานะอุตสาหะ จนปัจจุบันสามารถทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆ ได้สำเร็จ โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์


นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวชื่นชมว่า นี่คือพรสวรรค์ที่หาได้ยากและควรค่าแก่การสนับสนุนอย่างยิ่ง พร้อมได้ให้คำแนะนำด้านการหาแหล่งศึกษาต่อและหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อยกระดับทักษะการทอผ้าให้เป็นมืออาชีพ สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ทางโรงเรียนบ้านใหม่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการแนะแนวและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนรายนี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ความฝันของเด็กชายผู้มีความกตัญญูและรักษ์บ้านเกิดคนนี้เติบโตอย่างยั่งยืน

น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง
น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง
น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง
น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง
น่าทึ่ง! นร.ชาย ม.3 นอกจากทอผ้าเก่งยังประดิษฐ์ “กี่ทอผ้า” จากเศษวัสดุเหลือใช้ทอผ้าได้จริง