บดแล้วฝังเรียบ! ศุลกากรแม่สอดทำลายสินค้าเถื่อนของกลางล็อตใหญ่ 149 คดี ค่ากว่า 17 ล้าน

ตาก – ด่านศุลกากรแม่สอด ขนของกลางทั้งบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่เถื่อนเกือบ 4 ล้านมวน ตู้คีบ-สินค้าผิดกฎหมาย จาก 149 คดี รวมมูลค่ากว่า 17 ล้าน บดทำลายแล้วฝังกลบมิดดิน สกัดวงจรอุบาทว์การค้าของเถื่อน-วนขายของกลาง
วันนี้ (12 มี.ค.69) นายประเดิม เดชายนต์บัญชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน นำด่านศุลกากรแม่สอด - ฝ่ายปกครองแม่สอด ทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว ประกอบด้วยบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ตู้คีบตุ๊กตาและสินค้าผิดกฎหมายอื่น รวมทั้งสิ้น 149 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 17 ล้านบาท ณ หน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก
นายยอดพล วิชญกุล นายด่านศุลกากรแม่สอด เปิดเผยว่า ของกลางที่นามาทำลายในวันนี้ ประกอบด้วย บุหรี่ ซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 3,800,000 มวน และของกลางที่เป็นสินค้าผิดกฎหมายอื่น อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า ตู้คีบตุ๊กตา ซึ่งเป็นสินค้า มอมเมาเยาวชน พืชผลทางการเกษตร เวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสาอาง รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ
การทำลายของกลางจะใช้วิธีบดทำลายและฝังกลบโดยยึดถือแนวทาง โปร่งใสและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยุติวงจรของสินค้าผิดกฎหมาย ป้องกันมิให้ของกลางกลับเข้าสู่สังคมและระบบการค้าโดยมิชอบ
นายด่านศุลกากรแม่สอด กล่าวเพิ่มเติมว่า ของกลางที่นำมาทำลายในวันนี้ เป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จ ในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ คุ้มครองสังคมไทยจากสินค้าที่เป็นอันตราย และสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ตอกย้ำภารกิจสำคัญของกรมศุลกากร ในการทาหน้าที่เป็นด่านหน้า ในการปกป้องสังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ