ตร.แกะปม-สางเงื่อนงำพบร่างสาวลำพูนบาดเจ็บสาหัส-นุ่ง กกน.ตัวเดียว ซุกป่าข้างทางข้ามคืน

ลำพูน – ตำรวจเร่งแกะรอย สางเงื่อนงำคดีพบร่างสาวลำพูน บาดเจ็บสาหัสแขน/ขาหัก กะโหลกหน้าผากร้าว แบบเหลือแต่ กกน.ตัวเดียว ในป่าข้างทางพร้อม จยย.หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิงย่านนิคมฯกลางดึก เบื้องต้น ตร.คาดเป็นอุบัติเหตุ แต่ชนเองหรือโดนต้องรอพิสูจน์-คนมาเจออาจคิดมิดีมิร้ายถอดเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนใจ
ความคืบหน้า กรณีนางสาวกัญญาณี หรือน้องเฟิร์น หญิงสาววัย 24 ปี ชาวตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ได้ขี่รถจักรยานยนต์สีดำ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกู๊ปปี้ หมายเลขทะเบียน 1 กฐ 8485 ลำพูน เพื่อกลับที่พักห้วงเวลาประมาณตี 2-3 เศษ คืนวันที่ 6-7 มี.ค. 69
แต่ขณะขี่ไปถึงบริเวณถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงบ้านขัวแคร่-บ้านจำบอน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน (เยื้องๆ กับบริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) ได้ประสบอุบัติเหตุ เบื้องต้นคาดว่าแฉลบล้มเอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์
จนบ่าย 7 มี.ค.จึงมีคนมาพบรถจักรยานยนต์สีดำล้มคว่ำอยู่ในป่าริมถนน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ต่อมารถกู้ชีพของโรงพยาบาลปริ๊นซ์ลำพูนได้มาถึงที่เกิดเหตุ และนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปริ๊นซ์ แต่เนื่องจากน้องเฟิร์นมีประกันสังคมที่โรงพยาบาลหริภุญชัย จึงได้ทำการส่งต่อ ขณะนี้(12 มี.ค.)ยังไม่สามารถให้การได้นั้น
วันนี้(12 มี.ค.69) พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ผลจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เบื้องต้นลักษณะของผู้บาดเจ็บนั้นคาดว่าเป็นการเกิดอุบัติเหตุแน่นอน มีการชนอย่างแรงจนทำให้ขาหัก 1 ข้าง แขนหัก 1 ข้าง บริเวณศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์ มีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็คือแฉลบชนเสาป้ายบอกทางเอง หรือมีรถที่ตามมาชน
แต่มีข้อสังเกตหลายอย่างถ้าชนเองแล้วทำไมรองเท้าจึงปลิวไปไกลห่างรถเกิน 20 เมตร แล้วถ้ามีรถมาชนท้ายหรือปาดหน้าชนหรือสวนมาชน จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่เชื่อมโยงช่วงระยะเวลาดังกล่าวทำไมไม่มีรถผ่านไปมาเลย ในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุเราพยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหารถที่ขับตามหลังหรือขับผ่านระยะเวลาดังกล่าวและใกล้เคียงนับชั่วโมงก็ไม่พบว่ามีรถต้องสงสัยผ่านมาแบบผิดปกติแต่อย่างใด
ส่วนผลตรวจทางการแพทย์เบื้องต้น ร่างกายก็ไม่พบร่องรอยการถูกข่มขืนและไม่พบคราบร่องรอยของน้ำอสุจิ มีเพียงแขนขาหักในลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่การถูกทำร้าย
ข้อสันนิฐานประกอบด้านอื่นๆเช่น หลังเกิดเหตุอาจจะมีเคราะห์ซ้ำด้ามพลอยมีผู้มาพบนอนสลบอยู่อาจจะคิดมิดีมิร้ายทำการถอดเสื้อผ้าน้องออก แต่พบว่ามีเลือดออกเพราะได้รับบาดเจ็บมากจึงอาจเปลี่ยนใจไม่ทำก็เป็นไปได้ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ไม่ทิ้งประเด็นนี้ หรือในทางการแพทย์น้องสลบไปหลายชั่วโมงเมื่อฟื้นขึ้นมาเนื่องจากช่วงตอนกลางวันอากาศร้อนอาจจะมีการพยายามถอดเสื้อผ้าออก
แต่จุดน่าสงสัยก็คือเสื้อผ้าทำไมมากองอยู่ที่รถจักรยานยนต์ที่ห่างจากที่ผู้บาดเจ็บนอนอยู่กว่า 3 เมตร ทุกประเด็นเราไม่ตัดทิ้ง ตอนนี้รอเพียงผู้บาดเจ็บฟื้นขึ้นมาเพื่อให้การ เพราะการประเมินของแพทย์เบื้องต้นน้องมีโอกาสหายเป็นปกติได้ แต่จะจำเหตุการณ์ได้หรือไม่ก็ต้องรอผลการรักษาอีกทีหนึ่ง
ด้านญาติของนางสาวกัญญาณี หรือน้องเฟิร์น ผู้บาดเจ็บ คือนายธารา นาคเส้า หรือ สจ.ฟลุ๊ค ลูกพี่ลูกน้องของน้องเฟิร์น กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ยังเกิดข้อสงสัยหลายประเด็นตามที่ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจไป ก็อยากฝากผ่านสื่อมวลชนขอความเป็นธรรมและให้ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สืบสวนสอบสวนให้ครบทุกประเด็นด้วย
ขณะที่นางนงคราญ มีสุข อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นป้าของน้องเฟิร์น และเป็นผู้ที่เลี้ยงน้องเฟิร์นมาตั้งแต่เล็กๆเพราะพ่อแม่แยกทางกันโดยน้องเฟิร์นจะเรียกว่าแม่ กล่าวว่า ปกติน้องเป็นคนนิสัยดีร่าเริงเข้ากับคนได้ง่าย ก่อนนั้นก็อยู่ที่บ้านนี้ต่อมาก็มีครอบครัวก่อนจะแยกออกไปอยู่หอพัก แล้วก็เลิกรากันไปก่อนที่จะไปคบหาดูใจกับผู้ชายอีกคนที่จังหวัดลำปางแต่ก็มีอันต้องเลิกรากันไป
กระทั่งไม่นานมานี้ น้องเฟิร์นได้ไปเช่าหอพักอยู่ย่านนิคมอุตสาหกรรมเพราะใกล้โรงงานที่ทำงานอยู่ ตามหลักนานๆน้องจะกลับบ้านที แต่ทำไมวันเกิดเหตุน้องไปเที่ยวมาและคาดว่าเมาแต่ทำไมไม่กลับหอพัก ทำไมต้องมาเส้นทางที่จะกลับบ้านซึ่งห่างกันประมาณ 25 กม.จึงน่าสงสัย อีกทั้งขณะพบน้องในสภาพที่บาดเจ็บแต่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า สวมเพียงกางเกงชั้นในตัวเดียว ทำให้ตนและญาติๆรวมถึงเพื่อนๆต่างก็สงสัยในประเด็นนี้
ส่วนอาการบาดเจ็บเมื่อวานก่อนเข้าห้องผ่าตัดตนได้ไปกระซิบข้างหูน้องว่า..แม่มาหาแล้วนะ น้องได้พยักหน้ารับรู้แต่ยังไม่สามารถสื่อสารทางคำพูดได้ เนื่องจากใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่