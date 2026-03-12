ไม่อั้นถ้ารอไหว!ทั้งคนตาคลี-ต่างอำเภอ แห่รอเติมน้ำมันล้นปั๊ม ดีเซลฮอตคิวยาวรอบละ 2 ชั่วโมง

นครสวรรค์ – มากันล้นปั๊มออกนอกถนนแต่เช้า..ทั้งคนตาคลี-ต่างอำเภอ แห่ขับรถต่อคิวเติมน้ำมันต่อเนื่อง หลังหลายปั๊มจำกัดให้เติมได้ไม่เกิน 500 บาท/ราย ขณะที่ปั๊ม PT เปิดให้เติมได้ไม่อั้น ขอแค่ครั้งละ 200 ลิตร แล้ววนใหม่ไม่จำกัดรอบ เพื่อกระจายน้ำมันให้คนใช้ได้มากที่สุด พบดีเซลฮอตสุด เกษตรกรขนแกลลอนรอคิวยาวรอบละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
วันนี้(12 มี.ค.69) สถานีบริการน้ำมัน PT ริมถนนพหลโยธิน ในพื้นที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ คึกคักตั้งแต่เช้า หลังมีผู้ใช้รถจำนวนมากแห่นำรถเข้าแถวต่อคิวเพื่อเติมน้ำมัน โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ทั้งรถบรรทุก รถบัส และรถกระบะที่บรรทุกถังน้ำมันหลากหลายขนาด ตั้งแต่ถังแกลลอน 20 ลิตร ไปจนถึงถังเหล็กขนาด 200 ลิตร จอดต่อคิวยาวล้นออกไปนอกตัวปั๊ม
สำหรับการจำหน่ายน้ำมันของปั๊มดังกล่าว กำหนดกติกาให้เติมได้ครั้งละไม่เกิน 200 ลิตรต่อคัน หากใช้ถังขนาด 20 ลิตร จะเติมได้ไม่เกิน 10 ถัง ส่วนถังขนาด 200 ลิตร แม้จะบรรทุกมาหลายใบก็สามารถเติมได้เพียงถังเดียวต่อรอบเท่านั้น หากต้องการเติมเพิ่มเติมจำเป็นต้องขับรถออกไปวนต่อคิวใหม่ ซึ่งแต่ละรอบใช้เวลารอคิวประมาณ 2 ชั่วโมง ทำให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกเติมเพียงครั้งเดียวก่อนเดินทางกลับ และรอมาใช้บริการใหม่ในวันถัดไป
สาเหตุที่ประชาชนหลั่งไหลมาใช้บริการปั๊มแห่งนี้ เนื่องจากสถานีบริการน้ำมันบางแห่งในพื้นที่ อ.ตาคลี โดยเฉพาะปั๊ม ปตท. มีการจำกัดการจำหน่ายน้ำมันไม่เกิน 500 บาทต่อคัน เพื่อกระจายปริมาณน้ำมันให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ที่ต้องใช้น้ำมันในปริมาณมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตร หันมาเลือกใช้บริการที่ปั๊ม PT แทน
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่า น้ำมันที่เติมไปจะนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ รถไถขนาดเล็ก รวมถึงรถใช้งานทั่วไปในพื้นที่ โดยมีผู้เดินทางมาจากอำเภอและตำบลใกล้เคียงจำนวนมาก ขณะที่ปั๊มมีรถบรรทุกน้ำมันมาส่งเข้าถังเก็บครั้งละประมาณ 10,000 ลิตร หากน้ำมันหมดอาจต้องรอการจัดส่งรอบถัดไปเป็นช่วงๆ
ด้านนายป๋อง หนึ่งในผู้มาใช้บริการ เปิดเผยว่า ระหว่างรอคิวเกือบ 2 ชั่วโมง พบความวุ่นวายเล็กน้อยจากการแซงคิวของรถบางคัน แต่สามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ โดยไม่เกิดเหตุรุนแรง พร้อมยอมรับรู้สึกเห็นใจพนักงานที่ต้องทำงานอย่างหนักตลอดทั้งวัน จึงตัดสินใจซื้อกาแฟมาเลี้ยงพนักงานจำนวน 8 แก้ว เพื่อเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ การเติมน้ำมันดีเซลตามกติกา 200 ลิตร จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,050 บาทต่อครั้ง ตกลิตรละ 30.25 บาท