อย่างพลิ้ว! “น้องหลิน” วัย 6 ขวบ ทายาท “สำรวยแนทอง” ศิลปินพื้นบ้านลำปาง เล่นฆ้องวงจนคนทึ่งทุกงาน

ลำปาง - น่าทึ่ง.. “น้องหลิน” เด็กหญิงทายาทศิลปินแน(ปี่)ทอง วัย 6 ขวบ สามารถเล่นฆ้องวง-เครื่องดนตรีที่เล่นยากอันดับ 2 ร่วมวงกับผู้ใหญ่ได้อย่างพลิ้ว บางครั้งแทบไม่ต้องมองแป้นหน้าฆ้อง จนคนแห่ชื่นชมทั้งงานศพ-งานมงคล-งานบวชงานบุญ ยันโลกโซเชียลฯ พ่อเผยลูกสาวชอบ เล่นยังไม่ถึงปีสามารถเล่นได้แล้วถึง 20 เพลง
“น้องหลิน” เด็กหญิงวัย 6 ขวบ กำลังนั่งเล่นฆ้องวงแบบแทบไม่ดูแป้น ร่วมกับคุณพ่อที่กำลังเป่าปี่หรือแน ได้อย่างน่าฟัง เป็นคลิปภาพที่ถูกโพสต์เผยแพร่ในโลกออนไลน์ ที่ทำเอาคนที่ได้เห็นคลิปต่างพากันชื่นชมความสามารถ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวจึงได้ติดตามและลงพื้นที่ไปที่บ้านกาดใต้ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง พบกับคุณพ่อจรวย ชัยวัน หรือ ฉายาในวงการ เรียกว่า “สำรวยแนทอง” ซึ่งก็คือชื่อวงดนตรีพื้นบ้าน “แนทองศิลป์” คำว่า “แน” หมายถึง “ปี่” เครื่องดนตรีคู่กายของคุณพ่อจรวย และเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากที่สุด พร้อมกับพบกับทีมงาน “แนทองศิลป์” เต็มวง ซึ่งมีสมาชิกวงทั้งสิ้น 8 คน 7 คนจะเป็นผู้สูงอายุทุกคน ยกเว้น “น้องหลิน” ด.ญ.ปราริกา ชัยวัน อายุน้อยที่สุดคือ 6 ขวบ ปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา และเป็นผู้ที่เล่นเครื่องดนตรีฆ้องวง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นยากอันดับ 2 และเป็นลูกสาวของเจ้าของวงนั่นเอง
โอกาสนี้ คุณพ่อจรวย-สำรวยแนทอง และทีมงาน รวมถึง “น้องหลิน” ได้ร่วมกันเล่นเพลงโชว์ให้ผู้สื่อข่าวได้ชม ซึ่งก็เรียกว่าน้องหลินสามารถเล่นเพลงกับวงดนตรีของผู้ใหญ่ได้อย่างสบาย บางครั้งก็แทบไม่ต้องมองแป้นฆ้องเลย ฟังแล้วสนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมาก
คุณพ่อจรวยเล่าว่า วงดนตรี “แนทองศิลป์” ดั้งเดิมเป็นของคุณพ่อตนเอง พี่ชายและญาติต่างก็สืบต่อ ดังนั้นสมาชิกในวงทั้งหมดที่เห็นก็จะเป็นผู้ที่สูงวัย ซึ่งก็จะเป็นญาติพี่น้องกันที่สืบสานมาจากคุณพ่อกว่า 20 ปี ปัจจุบันตนเองก็เป็นเจ้าของวง ปกติก็จะใช้เครื่องดนตรีประมาณ 8 ชิ้น คือ ปี่ (แน), ฆ้องวง, ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ตะโพน 2 ตัว, ฉิ่ง และฉาบ รับงานทั่วประเทศที่มีคนจ้างไปเล่น ไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำ งานมงคล งานบวงสรวง งานทุกประเภท ซึ่งบางงานก็จะเสริมเครื่องเล่นแบบคอมพิวเตอร์ไปด้วยตามที่ลูกค้าต้องการ
ส่วนตัวน้องหลิน เป็นลูกสาว น้องชอบเล่นดนตรีเป็นทุนเดิม พอเริ่มเล่นได้ตนจึงสอนเครื่องดนตรีที่ยากก่อนคือฆ้องวง สอนและค่อยๆ ฝึกมาเรื่อยๆ ปัจจุบันก็ยังไม่ถึงปี อาจจะด้วยมีเลือดศิลปินจึงทำให้น้องหลินเรียนรู้ได้เร็ว ขณะนี้สามารถจดจำและเล่นเพลงได้แล้วถึง 20 เพลง ซึ่งตนจะสอนเล่นเพลงพื้นบ้านที่ยากก่อน ซึ่งน้องทำได้ และชอบด้านนี้ จะไปร่วมแสดงด้วยเกือบทุกที่ ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสามารถและเมตตา ให้ทิปน้องในแต่ละงานมากถึง 1-2 พันบาท
น้องหลินซึ่งเป็นเด็กที่ดูตั้งมั่น แต่พูดไม่เก่ง บอกว่าอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยเรียกใช้ไปรับงานให้เยอะๆ และจะไปทุกงาน ซึ่งผู้ที่สนใจอยากติดต่อทีมงาน “แนทองศิลป์” ไปเล่น งานขาวดำ งานบวช งานสมโภช งานฉลอง งานบวงสรวง ทุกงาน สามารถเรียกใช้ได้ โดยราคาในตัวเมืองลำปางเริ่มต้นที่ครั้งละ 6,500 บาท นอกพื้นที่ก็จะเพิ่มรายจ่ายค่าน้ำมันค่าเดินทาง ที่พักและอื่นๆตามความจำเป็น สามารถสอบถามได้ที่ 08-9980-5881 และ 08-4616-5853