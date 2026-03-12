แฉนาทีแก๊งเปรตโคตรบาปกระชากทรัพย์นาคคาโบสถ์วัดดังนครสวรรค์ พบทำเป็นขบวนการ

นครสวรรค์ – แฉนาทีแก๊งเปรตโคตรบาปตระเวนอาละวาดงานบวชเมืองปากน้ำโพ..ล่าสุดฉวยจังหวะชุลมุนกระชากทรัพย์นาค ทั้งพยายามกระชากสร้อยทอง-มาลัยห้อยแบงก์-ของมีค่าที่ประดับอยู่กับร่างนาค คาหน้าโบสถ์ เผยทำเป็นขบวนการ พอรู้วัดไหนมีงานบวชโทร.นัดเตรียมเข้าแย่งเงินโปรยทานกันทันที
ภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายภายในงานอุปสมบทแห่งหนึ่ง ที่ถูกเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อดัง “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7” พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาขอส่วนบุญจนเกินขอบเขต แห่กรูเข้าไปบริเวณหน้าโบสถ์ในช่วงพิธีหว่านทาน ใช้จังหวะชุลมุนเบียดเสียด แย่งเงินโปรยทานอย่างรุนแรง บางรายถึงขั้นกระชากพวงมาลัยที่คล้องคอนาค พยายามดึงสร้อยทองและทรัพย์สินมีค่าที่ประดับอยู่กับร่างนาค สร้างความโกลาหลและอันตรายต่อผู้ร่วมพิธี ทั้งที่ทีมงานได้ประกาศเตือนผ่านเครื่องเสียงล่วงหน้าแล้วว่า ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรขึ้นไปในพื้นที่หน้าโบสถ์ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุชนนาคล้ม กระชากทรัพย์ และสร้างความเสียหายมาแล้วหลายครั้ง
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ภายในงานอุปสมบทพระใหม่จำนวน 3 รูป ภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งใน อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการจัดงานบวชครั้งแรกของเจ้าภาพ และไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุชุลมุนขึ้น
โดยระหว่างพิธีหว่านทาน ได้มีกลุ่มบุคคลอาศัยช่วงโกลาหลเข้าไปกระชากพวงมาลัยที่ติดธนบัตร รวมถึงพยายามดึงสร้อยทองคำหนักประมาณ 3 บาทที่คล้องคอนาคองค์หนึ่ง ส่งผลให้นาคได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณลำคอ แต่สร้อยทองไม่ขาด หลุดไปเพียงธนบัตรที่ติดอยู่กับพวงมาลัยเท่านั้น
แหล่งข่าวยังระบุด้วย เนื่องจากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นแก๊งขอส่วนบุญที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ และมีลักษณะทำเป็นขบวนการ เมื่อทราบว่าวัดใดมีการจัดงานบวช จะติดต่อกันผ่านโทรศัพท์มือถือก่อนเข้ามาแย่งเงินโปรยทาน สร้างความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยให้กับเจ้าภาพและผู้ร่วมพิธี จึงอยากฝากเตือนไปถึงผู้ที่กำลังจะจัดงานอุปสมบทให้บุตรหลานในพื้นที่ ควรเพิ่มความระมัดระวังและจัดระเบียบพื้นที่ให้รัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก.