มรภ.โคราชจัดใหญ่! “โคราชพรีเมียมบีฟ เฟสติวัล 2026” ถ่ายทอดนวัตกรรม“AI FARM” ยกระดับมาตรฐานการผลิตโคขุนไทย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- มรภ.นครราชสีมาจัดใหญ่ “โคราชพรีเมียมบีฟ เฟสติวัล 2026 เทศกาลงัวขุนโคราช ด๊ะดาดของดี๋” ถ่ายทอดนวัตกรรมบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ “AI FARM” ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน นำองค์ความรู้เทคโนฯและนวัตกรรม AI ไปใช้บริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการผลิตโคขุนและผลักดันโคราชเป็นศูนย์กลางผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพของไทย
วันนี้ ( 11 มี.ค.69) ที่ หอประชุม 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “โคราช พรีเมียม บีฟ เฟสติวัล 2026 (KORAT PREEMIUM BEEF FESTIVAL 2026 ) เทศกาลงัวขุนโคราช ด๊ะดาดของตี๋ 2569 " ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (AI FARM) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้เลี้ยงโคขุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน”
โดย ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ มรภ.นครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวรายงานากรจัดงานฯ ท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน เกษตรกร และคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน นักการเมือง นำโดย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พร้อมหัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร , ผศ. ดร.เบญจภัค จงหมื่นไวย์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมงานอย่างคึกคัก
ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หัวหน้าโครงการวิจัยฯและ ในนามคณะผู้จัดโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “โคราช พรีเมี่ยมบีฟ เฟสติวัล 2026 (เทศกาลงัวขุนโคราช ด๊ะดาดของดี๋)” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดนวัตกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (AI FARM) เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้เลี้ยงโคขุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ในวันนี้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคขุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการข้อมูลฟาร์ม การบริหารจัดการอาหารสัตว์ การติดตามการเจริญเติบโต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
นอกจากนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตโคขุน ระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนต้นน้ำกับผู้รับซื้อปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด “โคขุนคุณภาพสู่อุตสาหกรรมโคเนื้อไทย : โคราชโมเดล” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ให้เกิดระบบการผลิตและการตลาดที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง ตลอดห่วงโซ่อุปทานอันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการผลิตโคขุนของจังหวัดนครราชสีมา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโคเนื้อไทย และผลักดันให้ “โคราช” ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตโคขุนคุณภาพของประเทศต่อไป
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 คน ผศ.ดร.สายสุนีย์ กล่าว
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก ทั้งการมอบเกียรติบัตรนวัตกรดีเด่น "ปันปันสุข" ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ,พิธีลงนาม MOU ข้อตกลงซื้อขายลูกโคเพศผู้และเพศเมียสายเลือดผสมที่เกิดจากแม่สายเลือดโคนมผสมกับสายเลือดพ่อพันธุ์วากิว โดยใช้ระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (AI FARM) จัดเก็บข้อมูลสายพันธุ์และการเลี้ยง ระหว่าง นายสุธิรัตน์ กาญจนสุคนธ์ รองประธานกลุ่มโคนมด่านขุนทด (ตัวแทนผู้ผลิตลูกโคตามข้อตกลง) กับ พ.อ.สมโชค จันทาสี ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุน Korat Premium Beef และเจ้าของร้านอาหารสเต็กบ้านย่า เป็นตัวแทนผู้รับซื้อลูกโคสายพันธุ์ผสมตามข้อตกลง โดยมี นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ นายจักรภพ จันทร์สะอาด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เป็นพยาน
นอกจากนี้มีการเสวนา เรื่อง “ผู้ซื้อพบผู้ผลิต (โคขุน)” ทำอย่างไรจะยกระดับเนื้อโคราชบีฟให้เป็นเนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยม ตรงกับความต้องการของตลาด , การบรรยาย การถ่ายทอดความสำเร็จ กรณีศึกษาโคไทยสูงเนินซิกเนเจอร์ ในการพัฒนาคุณภาพเนื้อโคขุนพรีเมี่ยมเกรดให้ได้คุณภาพสูง ยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยวิทยากร คุณชยุตม์ เกียรติโชคชัยกุล ตำแหน่ง เจ้าของ BRO Farm คนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรกร
การเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุ์โคขุนและการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน” ,การบรรยาย เรื่องการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยวิทยากร คุณจักรภพ จันทร์สะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การบรรยายและตัวอย่างการแปรรูปเนื้อ การแปรรูปเนื้อโคขุนชิ้นส่วนรอง เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคดำบ้านดอน โดยวิทยากร ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย , คุณเขมจิรา เชียงขวาง ตำแหน่ง ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคดำบ้านดอน , นางสาวปาหนัน โสกขุนทด ตำแหน่ง รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคดำบ้านดอน
และการบรรยายเรื่อง การถ่ายทอดนวัตกรรมระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ AI FARM เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนของผู้เลี้ยงโคขุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ความสำเร็จของโครงการ โดยวิทยากร ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ หัวหน้าโครงการวิจัย