อุกอาจ! คนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวชิงทองร้านดังในบิ๊กซีนครปฐม กวาดสร้อย 2 บาทกว่า 20 เส้น มูลค่ากว่า 3 ล้าน ยิงเปิดทางหนี

นครปฐม - โจรบุกเดี่ยวสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ ควงปืนชิงทองร้านดังในห้างบิ๊กซี นครปฐม กวาดสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาทกว่า 20 เส้น ก่อนยิงปืน 3 นัดเปิดทางเผ่นหนี ขี่ จยย.มุ่งหน้าถนนเพชรเกษม ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดล่าตัว
เมื่อเวลา 19.30 น. วันนี้( 11 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนรุดตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในที่เกิดเหตุภายในร้าน Aurora Gold and Jewelry ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของ Big C นครปฐม ใกล้บันไดเลื่อน พบพนักงานหญิงภายในร้านจำนวน 3 คน อยู่ในอาการตกใจกลัว จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายเป็นชาย 1 คน แต่งกายสวมเสื้อแขนยาวลายสก็อตสีขาวดำ กางเกงขายาวสีดำ สวมรองเท้าคัทชูสีดำ สะพายกระเป๋าคาดเอว และสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบ ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดบุกเข้าก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในร้าน
พนักงานร้านทองให้การว่า ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังเตรียมปิดร้าน ได้มีชายคนหนึ่งแต่งกายสุภาพเดินเข้ามาหยุดบริเวณหน้าร้าน ก่อนใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้ส่งทองคำ จากนั้นได้ปีนขึ้นบนตู้กระจกและคว้าถาดสร้อยคอทองคำหนักเส้นละ 2 บาท ซึ่งแขวนอยู่ประมาณ 20 เส้น ใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมมาอย่างรวดเร็ว
หลังจากได้ทองคำแล้ว คนร้ายได้ยิงปืนขึ้นภายในห้างจำนวน 3 นัด เพื่อเปิดทางหลบหนี ก่อนวิ่งออกจากร้านและขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีเทาดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรเกษม
เบื้องต้นทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปเป็นสร้อยคอทองคำหนักเส้นละ 2 บาท จำนวนกว่า 20 เส้น รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้างและเส้นทางหลบหนีของคนร้าย พร้อมประสานกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป