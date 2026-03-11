รวบสาวขอนแก่นอายุแค่ 25 ปีรับจัดฟันเถื่อน โฆษณาหาลูกค้าผ่านเพจ “อันดาคลินิกทันตกรรม”

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น แฝงตัวเป็นลูกค้ารวบสาวบ้านทุ่ม อายุแค่ 25 ปี ลอบเปิด “คลินิกจัดฟันเถื่อน”ในหอพักกลางเมืองขอนแก่น ลูกค้าต้องโอนเงินจองคิวก่อนนัดจัดฟัน พบอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นและอุปกรณ์ทันตกรรมจำนวนมาก เจ้าตัวรับทำมาแล้ว 6- 7 เดือน
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เข้าจับกุม น.ส.พัณณ์รัชต์ฐา โสภาสิทธิ์ อายุ 25 ปี ที่อยู่ 259 หมู่ 8 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองจ.ขอนแก่นลักลอบรับจัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังชุดสืบสวนพบมีการโฆษณาผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “อันดาคลินิกทันตกรรม” รับจัดฟันแฟชั่นให้กับลูกค้า
ล่าสุด พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ได้ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ พบเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวมีการโพสต์โฆษณารับจัดฟัน โดยมีลักษณะเป็นการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนสืบสวน โดยแฝงตัวเป็นลูกค้าและติดต่อผ่านบัญชีไลน์ชื่อ “แอดมิน Fon56” ซึ่งผู้ให้บริการได้แจ้งให้โอนเงินเพื่อจองคิวจำนวน 100 บาท เจ้าหน้าที่จึงได้รายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และวางแผนเข้าจับกุม
ต่อมาสายวันนี้( 11 มี.ค.)เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น ตามจุดนัดหมาย เมื่อผู้ต้องหาลงมาพบลูกค้าและเห็นเจ้าหน้าที่ ได้แสดงอาการตกใจและวิ่งกลับขึ้นไปยังห้องพัก เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปยังห้องดังกล่าว และได้ขอความร่วมมือจากเจ้าของหอพักนำกุญแจสำรองมาเปิดห้องเพื่อเข้าตรวจค้น
เมื่อตรวจค้นภายในห้องพัก เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่นและอุปกรณ์ทันตกรรมหลายรายการ อาทิ แบร็กเก็ต ยางรัดฟัน กรดกัดผิวฟัน และอุปกรณ์ทำรีเทนเนอร์ รวมของกลางจำนวน 19 รายการ
โดยผู้ต้องหาให้การว่า ได้เปิดรับจัดฟันในลักษณะดังกล่าวมาแล้วประมาณ 6–7 เดือน เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมดำเนินคดี พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นอันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในโอกาสนี้ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ยังได้ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและผู้ที่สนใจจัดฟัน ให้เลือกใช้บริการสถานพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมที่ได้รับอนุญาต และดำเนินการโดยทันตแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น เนื่องจากการจัดฟันแฟชั่น หรือการจัดฟันโดยไม่ใช่ทันตแพทย์ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันเสียหาย เหงือกอักเสบ ฟันเคลื่อนผิดตำแหน่ง หรืออาจเกิดการติดเชื้อได้ หากประชาชนพบเห็นการลักลอบเปิดคลินิกเถื่อน หรือการโฆษณารับจัดฟันแฟชั่น สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป