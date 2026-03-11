เสียหายยับ ไฟไหม้อู่เก็บซากรถยนต์ขนาดใหญ่ใน จ.ชลบุรี ทำรถรอชำแหละเสียหายกว่า50คัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เสียหายยับ ไฟไหม้อู่เก็บซากรถยนต์ขนาดใหญ่ใน จ.ชลบุรี ช่างเชื่อมชั้นวางของทำประกายไฟตกใส่หญ้าและซากรถ จนไฟลุกท่วม รถยนต์จอดรอชำแหละเสียหายกว่า 50คัน
เมื่อเวลา 16.40 น.วันนี้ ( 11 มี.ค.) ร.ต.อ.(หญิง) บุญสิตา หาสิน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ภายในอู่ เจเอ็มพี บอดี้พาร์ท ซึ่งเป็นอู่ขนาดใหญ่ที่รับซื้อซากรถเพื่อนำมาถอดแยกอะไหล่ขาย ตั้งอยู่ใน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆ รวม 5 คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
โดยพบจุดเกิดเหตุมีซากรถจอดอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาฉีดน้ำควบคุมเพลิงกว่า 1 ชั่วโมงจึงสงบ แต่ก็พบว่าซากรถยนต์ที่จอดรอการชำแหระถูกไฟไหม้เสียหายมากกว่า 50 คัน
นายกฤษดา ขนานแก้ว อายุ 48 ปี เจ้าของอยู่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกประกายไฟ เล่าว่าสาเหตุการเกิดไฟไหม้มาจากลูกจ้าง ที่ได้ทำการเชื่อมชั้นวางของแต่กระทั่งเกิดประกายไฟกระเด็นใส่ป่าหญ้าข้างอู่ และซากรถยนต์ที่จอดไว้จนทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินค่าเสียหายได้