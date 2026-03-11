นายกเล็กเมืองลิงสั่งย้ายเสาไฟโซลาร์เซลล์หน้าบ้านชาวบ้าน หลังดราม่าโซเชียล ขยับออก 1 เมตร แก้ปัญหา

ลพบุรี - นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สั่งผู้รับเหมาขยับเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งขวางหน้าบ้านประชาชน หลังกลายเป็นกระแสดรามาในโซเชียล ย้ำการดำเนินงานของเทศบาลยึดหลักกฎหมายและคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ
วันนี้ (11 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้รับเหมาที่ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ของเทศบาลเมืองลพบุรี ได้เข้าดำเนินการปรับตำแหน่งเสาไฟที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเสาไฟดังกล่าวตั้งกีดขวางทางเข้าออกบ้านพักของประชาชน
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งของ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ซึ่งได้สั่งการให้ผู้รับเหมาขยับตำแหน่งเสาไฟออกจากจุดเดิมประมาณ 1 เมตร เพื่อเปิดทางให้เจ้าของบ้านสามารถนำรถเข้าออกและจอดได้สะดวกมากขึ้น
รายงานข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้มีเพจในสื่อสังคมออนไลน์นำภาพและเรื่องราวดังกล่าวไปเผยแพร่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ภายหลังเจ้าของเพจได้ออกมาชี้แจงและขอโทษเทศบาลเมืองลพบุรี โดยยอมรับว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ
ด้านเทศบาลเมืองลพบุรีชี้แจงว่า โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแสงสว่างบนท้องถนน เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในพื้นที่ โดยหลังจากได้รับข้อร้องเรียนก็ได้เร่งตรวจสอบและปรับแก้ในจุดที่อาจกีดขวางหรือสร้างความไม่สะดวกให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ภายหลังมีการขยับตำแหน่งเสาไฟแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานของเทศบาลมากขึ้น และสถานการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาก็เริ่มคลี่คลายลง