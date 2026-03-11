ทหารม้ายิงสกัดสนั่นดอยหัวโล้น-ปางตอง!คาราวานขนยานรกเข้าไทยกลางวันแสกๆ ยึดอีก 4 แสนเม็ด

เชียงใหม่ – ทหารม้า ฉก.ไชยานุภาพ ลาดตระเวนพื้นที่เป้าหมายพบคาราวานขนยานรกเข้าไทยทางเขาหัวโล้น-ปางตอง ชายแดนฝาง กลางวันแสกๆ พอส่งสัญญาณขอตรวจยังยิงใส่ไม่ยั้ง จนเกิดการปะทะกันสนั่นดอย ก่อนกลุ่มคนร้ายทิ้งเป้หนี จนท.ยึดยาบ้าได้อีก 450,000 เม็ด
วันนี้(11 มี.ค.69) ทหารม้ากองร้อยที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังออกลาดตระเวนพื้นที่เป้าหมายชายแดนเขาหัวโล้น-ปางตอง หย่อมบ้านม่วงชุ่ม หมู่ที่ 10 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง หลังได้เบาะแสการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่
กระทั่งเวลาประมาณ 13.40 น. เจ้าหน้าที่ทหารตรวจพบขบวนชายฉกรรจ์เดินแบกสัมภาระ มีอาวุธปืนนำหน้าจำนวนประมาณ 3-5 คน เข้ามาแบบมีพิรุธ จึงตะโกนสั่งหยุดและปลดสัมภาระขอตรวจสอบ แต่ไม่ทันสิ้นเสียง ก็ได้ยินเสียงปืนยิงมาทางเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ จึงได้ทำการยิงโต้ตอบทันที ก่อนที่กลุ่มขบวนการจะอาศัยความชำนาญพื้นที่หนีไปได้ โดยทิ้งสัมภาระไว้ 3 เป้ดัดแปลง จึงขอกำลังสนับสนุนเพิ่ม 2 ชุด เพื่อควบคุมพื้นที่
ต่อมาผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองสั่งให้ พ.อ.เดชาธร สายหยุด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ดำเนินการแทน นำส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการปราบปรามยาเสพติดเพื่อเข้าตรวจสอบจุดปะทะ และร่วมตรวจยึดยาเสพติด ได้เป้ละ 150,000 เม็ด รวมจำนวนประมาณ 450,000 เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป