ผู้ว่าฯ กาญจน์ขานรับนโยบาย “อนุทิน” สั่งบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารพลังงาน รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ขานรับนโยบายนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เร่งบูรณาการทุกภาคส่วนบริหารจัดการพลังงาน รับมือผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลาง พร้อมวาง 3 มาตรการสำคัญ สำรวจฐานข้อมูลพลังงาน คุมเข้มกักตุน และเตรียมแผนสำรอง ย้ำต้องไม่กระทบเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีข้อสั่งการด่วนที่สุดให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ด้านพลังงาน อันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้น
จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์สำคัญ ทั้งด้านการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางบริหารจัดการใน 3 มาตรการหลัก
มาตรการแรก คือ การเร่งสำรวจ “ฐานข้อมูลพลังงาน” ของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ โดยมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และสมาคมท่องเที่ยวในพื้นที่ สำรวจความต้องการใช้เชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันและก๊าซ LPG ของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการรีสอร์ตและแพพัก เพื่อจัดลำดับความสำคัญและสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจะไม่หยุดชะงัก
มาตรการที่สอง คือ การคุมเข้ม ป้องกันการกักตุนพลังงาน โดยสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานีบริการน้ำมันและคลังก๊าซทั่วทั้ง 13 อำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาและการจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสกักตุนหรือปรับราคาสูงเกินจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน
ส่วนมาตรการที่สาม คือ การเตรียม แผนรองรับด้านพลังงานในพื้นที่ โดยประสานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้านพลังงาน เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินไปได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำรวจความต้องการใช้น้ำมันของเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้บูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อประเมินความต้องการใช้พลังงานในภาคการเกษตรในแต่ละวัน และเตรียมวางแผนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ย้ำว่า จังหวัดจะติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ได้มากที่สุด