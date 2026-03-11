ระทึก ไฟไหม้โรงงานเก็บโฟมเก่าใกล้ปั๊มน้ำมันถนนสายนครราชสีมา-กบินทร์บุรี ทำชาวบ้านผวาหวั่นบึ้ม

ปราจีนบุรี- ระทึก ไฟไหม้โรงงานเก็บโฟมเก่า ริมถนน 304 นครราชสีมา -กบินทร์บุรี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมัน ปตท.ทำชาวบ้านผวาหวั่นบึ้ม โชคดีเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แต่ยังต้องฉีดน้ำควบคุมไฟกองเล็กที่ยังดับไม่สนิท
เมื่อเวลา 13.45 น.วันนี้ ( 11 มี.ค.) ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงานเก็บโฟมเก่าบริเวณข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.บนถนนสาย 304 นครราชสีมามุ่งหน้ากบินทร์บุรี ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จนทำให้มีเปลวไฟและกลุ่มควันสีดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็ดได้ชัดในระยะ 30 กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุ ศูนย์วิทยุมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยกบินทร์บุรี ได้ประสานเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ำทั้งในพื้นที่และ ใกล้เคียง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคตะวันออก เข้าสนับสนุน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ระดมใช้หัวฉีดน้ำจำนวน 4 หัวควบคุมเพลิง แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ทำให้พนักงานต่างพากันวิ่งหนีออกจากโรงงาน ขณะบางคนต้องเร่งขับรถโฟล์คลิฟท์ออกจากพื้นที่ บางรายสามารถนำข้าวของออกมาได้ บางรายไม่สามารถนำเงินเก็บจำนวน 5 หมื่นบาท และทองคำที่อยู่ในบ้านพักภายในโรงงานออกมาได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดเส้นทางการจราจรฝั่งมุ่งหน้ากบินทร์บุรี และเปิดให้ใช้รถสวนทางเลนเดียวฝั่งมุ่งหน้านครราชสีมา
โดยมีรายงานล่าสุดว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดแล้วแต่ยังไม่สามารถดับไฟที่กำลังลุกไหม้ได้ทั้งหมด ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ยังไม่ได้รับการรายงานที่แน่ชัดและต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง