ป้าอยุธยาไม่ทน! ชูป้ายหน้าวัดมหาธาตุ ยัน “เศียรพระในรากไม้” มรดกไทยกว่า 600 ปี หลังโซเชียลวิจารณ์กัมพูชาสร้างจุดถ่ายภาพเลียนแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - แกนนำกลุ่มปกป้องสถาบันในอยุธยา ถือป้ายยืนยัน “เศียรพระในรากไม้” ภายในวัดมหาธาตุ มรดกทางประวัติศาสตร์ของไทย หลังโซเชียลวิจารณ์ภาพสถานที่ในกัมพูชาที่มีลักษณะคล้ายกัน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมของจริงในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เวลา 15.00 น. วันนี้( 11 มี.ค.) นางกัลยาณี จูปรางค์ หรือ “ป้าอยุธยา” แกนนำกลุ่มปกป้องสถาบัน พร้อมคณะ ได้นำป้ายข้อความและภาพ “เศียรพระในรากไม้ของต้นโพธิ์” ซึ่งเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย มาแสดงต่อหน้าบริเวณโบราณสถาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่บริเวณ วัดมหาธาตุ ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระแสในโลกโซเชียลมีเดียที่มีการเผยแพร่ภาพวัดแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการสร้างจุดถ่ายภาพลักษณะคล้ายกับ “เศียรพระในรากไม้” ภายในวัดมหาธาตุ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

นางกัลยาณี กล่าวว่า การออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้ เพื่อปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทย และยืนยันว่า “เศียรพระในรากไม้” ที่วัดมหาธาตุเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาอย่างยาวนานกว่า 600 ปี พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจมาชมสถานที่จริง ซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย

โดยระหว่างการแสดงจุดยืน นางกัลยาณีได้อ่านข้อมูลประวัติความเป็นมาของวัดมหาธาตุให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวรับฟัง เพื่อย้ำถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานแห่งนี้

ด้านไกด์นำเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะได้รับการอธิบายถึงความเป็นมาของโบราณสถานต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งวัดมหาธาตุถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

สำหรับ “เศียรพระในรากไม้” ภายในวัดมหาธาตุ ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง










