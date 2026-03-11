ขอนแก่นจัดแน่ 28-29 มี.ค.นี้! เทศกาลแสดงและจำหน่ายศิลปะอีสานร่วม KhonKaen Canvas 2026

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ขอนแก่นจัดอีก!งานอีเว้นท์สร้างสรรค์ KhonKaen Canvas:Isan Art Fair & Showcase เทศกาลแสดงและจําหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัย คัดเลือกสุดยอดงานหัตถศิลป์-สินค้าภูมิปัญญาอัตลักษณ์วิถีท้องถิ่นจาก 26 อำเภอมาไว้ในงานเดียวที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่น28 – 29 มี.ค.นี้
วันนี้(11 มี.ค.)เวลาประมาณ 14.00 น.บริเวณชั้น G – Glowfish อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ได้มีการแถลงข่าวการจัดงาน KHON KAEN CANVAS: Isan Art Fair & Showcase เทศกาลแสดงและจําหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัย ซึ่งกำหนดจุดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค.นี้ที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่น(อาคารแบงก์ชาติเก่า) มีนายอภิชาติ สินธุมา นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนางจุฑาทิพ ไชยสุระ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Jutatip ร่วมให้ข้อมูลการจัดงาน
นายอภิชาติ สินธุมา นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน เปิดเผยว่า เทศกาลแสดงและจําหน่ายศิลปะอีสานร่วมสมัย KHON KAEN CANVASฯ ทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไมซ์ภาคอีสาน และได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีรวมพลังศิลปิน นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรมจาก26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่นร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจคือเสวนาประเด็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสานในหลากหลายสาขา ทั้งศิลปะร่วมสมัย การออกแบบ ดนตรี ภาพยนตร์ งานหัตถศิลป์ วัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานที่สะท้อนเสน่ห์วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์
ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า ช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากการท่องเที่ยวภาคอีสานมีมูลค่ากว่า 58,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 โดยนักเดินทางกลุ่ม MICE มีการใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3 เท่า ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจวัฒนธรรมของไทยมีมูลค่า1.1 – 1.5 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 8–12% ของ GDPประเทศ ขณะที่อุตสาหกรรมการละเล่นหมอลําของภาคอีสาน มีมูลค่าหลัก 1,000 ล้านบาทต่อปี มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 40%
ส่วนอุตสาหกรรมคราฟต์และหัตถกรรมพื้นบ้านมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ดังนั้นจึงต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางศิลปะและเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น
สำหรับไฮไลต์สําคัญของงาน KHON KAEN CANVAS คือการเปิดตัวศูนย์การคราฟต์อีสานแห่งใหม่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นพื้นที่สําหรับพัฒนาและแสดงผลงานคราฟต์ร่วมสมัยของภูมิภาค ให้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชื่อมโยงตลาดคราฟสู่ระดับประเทศและสากล ตั้งเป้าให้ KHON KAEN CANVAS เป็นเทศกาลงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยประจําปีของภูมิภาค
“ภายในงานจะมีบูธแสดงและขายสินค้าศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 26 บูท ของผู้ประกอบการจาก 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น เช่น ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สินค้าแฟชั่นจากผ้าไหม ผ้าทอพื้นบ้าน อุปกรณ์เครื่องดนตรีพื้นบ้าน อาหารประจำถิ่นที่หากินยากและอื่นๆอีกมามาย อยากให้มาเดินมาชมกันเยอะๆ ดังนั้นหากมีของดีของเด่นอย่าเก็บไว้ ต้องเอามาอวดมาโชว์ในงานนี้” ดร.สมยงค์กล่าวย้ำ