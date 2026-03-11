กลุ่มนักธุรกิจชลบุรี เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ 27 มี.ค.นี้

ศูนย์ข่าวศรีราชา -กลุ่ม Sunshine Business Network ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ใน จ.ชลบุรีและเขต EEC เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ วันที่ 27 มี.ค.นี้ที่สนามกอล์ฟ พัฒนา กอล์ฟ คลับ
วันนี้ ( 11 มี.ค.) กลุ่ม Sunshine Business Network ได้แถลงเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล“SUNSHINE POWER TO GIVE GOLF CLUB” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมา และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมเฮอริเทจบางแสน
โดยมีผู้ร่วมแถลง ประกอบด้วย น.ส.เยาวเรศ แก้วมณี , น.ส.กัญญ์นลิน อัครพัฒน์ภูวดล ,นายณัฏฐกิตติ์ บุญยกิตติศักดิ์ ,นายคุณไชยพงศ์ วงค์ตะวัน, นายวุฒิศักดิ์ นาทัน และนายแพทย์ฤทธิเดช คงมนัส รวมทั้งสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมมากกว่า 50 คน
ทั้งนี้กลุ่ม Sunshine Business Network เกิดจากการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ชลบุรี และเขต EEC มานานกว่า 8 ปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจหลายแขนง และที่ผ่านมาได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขยายโอกาสทางการค้าและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีนี้กำหนดจัดงานกอล์ฟการกุศล “SUNSHINE POWER TO GIVE GOLF CLUB” ในวันที่ 27 มี.ค.2569 ณ สนามกอล์ฟ พัฒนา กอล์ฟ คลับ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนในจัดซื้อเครื่องมือทางการแทพย์ที่ทันสมัยเทียบเท่าที่ใช้ในโรงเรียนแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลชลบุรี ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรองรับจำนวนผู้ป่วยทั้งในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดภาคตะวันออก
ขณะที่ปัจจุบันเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยค่อนข้างมีราคาสูง และโรงพยาบาลชลบุรี ยังขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์อีกมาก กิจกรรมดังกล่าวนอกจะเป็นการพื้นที่สนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่ที่นักธุรกิจจะได้พบปะกันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและยกระดับการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนใน จ.ชลบุรี อีกด้วย
กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ภาคคือ ภาคเช้า จะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักธุรกิจที่เข้าร่วมงานเพื่อสร้าง Networking และการแข่งขันกอล์ฟ ที่ขณะนี้มีทีมที่สมัครเข้าร่วมแล้ว 23 ทีม จากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งสิ้น 36 ทีม และยังเหลืออีก 13 ทีม ที่ยังรอการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและสปอร์นเซอร์ต่างๆ
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ในภาคเย็น ยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และพิธีมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ โดยไฮไลต์สำคัญยังอยู่ที่การจับรางวัล Lucky Draw ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอร์นเซอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ และผู้จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 066-3378454 , คุณยุทธ หมายเลขโทรศัพท์ 066-0919399 และคุณกิต 099-4952553 โดยค่าสมัครสำหรับผู้ร่วมทีมจำนวน 5 คน ราคา 25,000 บาท