สส.ชลบุรี เขต5 ลุยตรวจสภาพน้ำในคลองเน่าเหม็น-สีดำทำนักเรียนเดือดร้อน เร่งหาต้นตอก่อนเอาผิดตาม กม.

ศูนย์ข่าวศรีราชา -สส.ชลบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย นำหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพน้ำในคลองสาธารณะหลัง รร.วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม หลังชาวบ้านร้อง กลิ่นเหม็น-น้ำสีดำ ทำ นร.เดือดร้อน เร่งหาแหล่งที่มาก่อนเอาผิดตาม กฏหมาย
วันนี้ ( 11 มี.ค.)นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สส.ชลบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล นายอำเภอพนัสนิคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำใน “คลองสาริกา” ซึ่งเป็นคลองสาธารณะด้านหลังโรงเรียนวัดทุ่งเหียง ม. 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่า น้ำเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็น จนส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคลองดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนทำให้น้ำในคลองไม่มีสีดำและไม่มีกลิ่นเหม็น เและยังได้ดำเนินการปิดกั้นไม่ให้น้ำที่เน่าเสียไหลเข้ามาในพื้นที่ใกล้โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ได้นำน้ำเสียไปตรวจสอบเพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว
จากนั้นคณะของ ส.ส.ชลบุรี เขต 5 จึงได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณปากประตูน้ำในเขต ต.หนอนนาง ซึ่งเป็นต้นทางของแหล่งน้ำที่ไหลมาจาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และยังได้นำ EM บอลกว่า 300 ลูกโยนใส่แหล่งน้ำเพื่อให้น้ำสีดำได้จางลง
นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สส.ชลบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย เผยว่าหลังได้รับรายงานปัญหาดังกล่าวจึงประสานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยพบว่าน้ำบริเวณ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง ทดบึงยาง และฝายน้ำล้นหนองสรวง มีสีดำและมีกลิ่นสารเคมี ขณะที่บริเวณต้นน้ำบางจุดสภาพน้ำยังเป็นปกติ
“ ก่อนหน้านี้ นายอำเภอพนัสนิคม ได้สั่งปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันการกระจายน้ำเสีย และให้เทศบาลตำบลหมอนนาง ดำเนินการบำบัดน้ำด้วย EM บอล พร้อมประสาน อ.บ้านบึง เร่งตรวจสอบต้นเหตุและแก้ไขปัญหาเนื่องจากในเขต ต.หมอนนาง ไม่มีโรงงานสารเคมี รวมทั้งยังมีคอกหมู เป็นที่ไม่ใหญ่มาก จึงไม่สร้างผลกระทบกับแหล่งน้ำอย่างแน่นอน”สส.ชลบุรี เขต 5 กล่าว