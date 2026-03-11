พิจิตรยังไม่พ้นวิกฤตพลังงาน!ปั๊มริมถนนขึ้นล่องภาคเหนือ ทล.11 มีทั้งน้ำมันขาดแคลนถึงขั้นปิดชั่วคราว

พิจิตร – สำรวจปั๊มริมทางหลวงหมายเลข 11 เส้นทางขึ้น-ล่องภาคเหนือ ที่ต้องผ่าน 4 อำเภอของพิจิตรเมืองชาละวัน ยังไม่พ้นวิกฤตพลังงาน..17 ปั๊มอยู่ในภาวะทั้งน้ำมันเกลี้ยงสต็อก ต้องปิดบริการชั่วคราวจนกว่ารถน้ำมันจะเข้า บางปั๊มมีทุกชนิดแต่ห้ามเติมเกินพัน บางปั๊มมีน้ำมันแค่บางชนิดและขายเฉพาะสมาชิก-ขาประจำ
วันนี้(11 มี.ค.69) นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี พาณิชย์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายนพดล เขม้นกิจ ป้องกันจังหวัดพิจิตร ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจปั๊มน้ำมันที่อยู่ตามแนวถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นสู่ภาคเหนือ ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ที่ต้องผ่าน อ.สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ทับคล้อ อ.ดงเจริญ จำนวน 17 แห่ง
พบว่าปั๊มน้ำมันต่างๆ ต่างประสบปัญหาน้ำมันมีไม่พอขายและบางปั๊มน้ำมันก็ขายหมดเกลี้ยงสต็อก ส่วนการติดป้ายราคาหน้าปั๊มกับราคาน้ำมันที่หัวจ่ายน้ำมันต้องตรงกัน แต่ละแห่งปฏิบัติได้ถูกต้องราคาที่ขายยังคงอยู่ในราคาปกติ แต่มีบางปั๊มขายราคาสูงกว่าปั๊มอื่นๆ 1-1.50 บาท ซึ่งอยู่ที่ค่าการตลาดของชนิดน้ำมันนั้นๆ
ซึ่งจากการตรวจครั้งนี้พบปัญหาของปั๊มน้ำมัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีน้ำมันบริการทุกชนิด แต่มีขายในจำนวนจำกัด อย่างน้ำมันดีเซลซื้อได้ไม่เกิน 500 -1,000 บาท จะเติมใส่รถ หรือนำภาชนะมาใส่ก็ย่อมได้
กลุ่มที่ 2 มีน้ำมันแค่บางชนิดที่ขาดแคลน น้ำมันดีเซลที่ยังพอมีขายในจำนวนจำกัด ซึ่งก็จะขายให้เฉพาะลูกค้าประจำ หรือผู้ที่เป็นสมาชิกของปั๊มเท่านั้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรถเกี่ยวข้าว รถไถนา ซื้อน้ำมันไปเพื่อใส่เครื่องสูบน้ำ กลุ่มผู้รับเหมาที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานของ อบต.–เทศบาล ในพื้นที่ก็จะได้สิทธิในการซื้อน้ำมันดีเซลเพื่อนำไปใส่รถของทางราชการเพื่อบริการประชาชน ซึ่งปั๊มน้ำมันจะสำรองน้ำมันดีเซลไว้ให้เนื่องจากเป็นลูกค้าขาประจำ
กลุ่มที่ 3 ปั๊มน้ำมันที่ไม่มีน้ำมันขาย โดยทางปั๊มจะขึ้นป้ายประกาศหยุดจำหน่าย และขึ้นป้ายรอน้ำมันจากทางบริษัทมาส่งให้เมื่อไหร่ก็จะเปิดขายเมื่อนั้น ซึ่งในวันที่ออกสำรวจนั้นพบว่ามี 3-4 แห่ง ที่ประกาศหยุดให้บริการ
โดยแทบทุกปั๊มน้ำมันมีชาวบ้าน ซึ่งเป็น เกษตรกร ผู้รับเหมา รถเกี่ยวข้าว มาเข้าคิวรอซื้อน้ำมันดีเซล เพื่อนำไปใช้ ในการประกอบอาชีพของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อรถบรรทุกน้ำมันดีเซลนำน้ำมันเชื้อเพลิงมาส่งเข้าปั๊มในปริมาณคราวละ 1,200 ลิตร ใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ชม. ก็ขายหมดเกลี้ยง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ จ.พิจิตร มีคลังน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร เป็นคลังน้ำมันระบบท่อที่รับน้ำมันมาจากคลังน้ำมันส่วนกลางและกระจายน้ำมันให้กับ 10 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ในส่วนของปั๊มน้ำมันใน จ.พิจิตร ทั้ง 12 อำเภอ มีข้อมูลว่ามีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก รวมแล้วถึง 103 แห่ง แต่จากการลงสำรวจพื้นที่ปั๊มน้ำมันที่อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่ขาดแคลนน้ำมันชนิดต่างๆ กับได้รับคำตอบว่าสั่งซื้อน้ำมันโดยใช้รถบรรทุกนำมาจากจังหวัดอื่นๆ ไม่มีการสั่งซื้อน้ำมันจากคลังน้ำมันใน จ.พิจิตร เลยแม้แต่แห่งเดียว