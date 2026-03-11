หอการค้าระยอง MOUร่วมภาคธุรกิจในพื้นที่ตั้ง"สภาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัด " ยกระดับผู้ประกอบการ

ระยอง - หอการค้าจังหวัดระยอง ทำ MOUร่วมภาคธุรกิจในพื้นที่ตั้ง"สภาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัดระยอง" แลกเปลี่ยน-แก้ไขประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ยกระดับผู้ประกอบการให้ทันต่อการแข่งขัน
วันนี้ ( 11 มี.ค.) นายทินกร ลาวัณย์เสถียร ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ได้ลงนามความร่วมมือ ( MOU) ร่วมกับภาคธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมและประสานงานไทยจีน, สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดระยอง, สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยอง, ชมรมร้านทองจังหวัดระยอง, สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ฯลฯ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดระยอง
โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันก่อตั้ง "สภาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัดระยอง" ที่มีเป้าหมายในการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งรวบรวมและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ที่มีรวดเร็ว แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
รวมทั้งเป็นเวทีปรึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้สามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.