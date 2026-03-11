ชื่นชม! ผอ.รพ.อ่างทอง พร้อมทีมผู้บริหาร ช่วยผู้ป่วยชักเกร็งกลางถนนหน้าโรงพยาบาล รีบปฐมพยาบาล-ประสาน 1669 ส่งรักษา

อ่างทอง - ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมทีมผู้บริหาร แสดงน้ำใจแพทย์ เมื่อพบผู้ป่วยชักเกร็งนอนอยู่ท้ายกระบะกลางถนนหน้าโรงพยาบาล รีบเข้าช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมประสานสายด่วน 1669 นำตัวส่งรักษาอย่างเร่งด่วน
วันนี้(11 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งอยู่บนรถกระบะ บริเวณถนนสายอ่างทอง–อยุธยา (สายใน) ด้านหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมี แพทย์หญิงปาริชาติ ตีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมคิด อมรเมตตาจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายพลับพลึง จำพรถ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นายพรเทพ เทียมมะณี พนักงานขับรถยนต์ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทันที
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งกระตุก นอนอยู่บนกระบะท้ายรถ จึงได้รีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ก่อนประสานสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เพื่อเรียกรถพยาบาลเข้ารับตัว และนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทองอย่างเร่งด่วน
ต่อมาทราบชื่อผู้ป่วยคือ นายวีระยุทธ เชิดขุนทด อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเบื้องต้นทราบว่า นายวีระยุทธเกิดอาการล้มป่วย ขณะญาติกำลังพาเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครราชสีมา แต่ระหว่างทางเกิดอาการชักดังกล่าว
ทั้งนี้ ขณะเกิดเหตุ แพทย์หญิงปาริชาติ ตีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ได้ขับรถผ่านมาพบเหตุการณ์ จึงรีบเข้าช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนำตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทองอย่างทันท่วงที