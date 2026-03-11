(คลิป) สร้างวีรกรรมอีก! “พลายเบี่ยงเล็ก”ช้างป่าเขาใหญ่จอมดื้อบุกชิมอาหาร ร้านชื่อดังรางวัลมิชลิน ข้าวของพังยับ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-“พลายเบี่ยงเล็ก” ช้างป่าเขาใหญ่จอมดื้อสร้างวีรกรรมอีก บุกร้านอาหารอีสานชื่อดัง “เป็นลาว(Penlaos)” สาขา เขาใหญ่ การันตีคุณภาพและความอร่อยระดับสากลด้วยรางวัลมิชลิน ลุยค้นหาอาหารกินกลางดึก ทำข้าวของในร้านพังยับ หลายรายการ
วันนี้ ( 11 มี.ค. 69) เวลา 04.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านอาหาร เป็นลาว สาขา เขาใหญ่ กม.22 ริมถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เหตุการณ์ไม่คาดคิด เกิดขึ้นเมื่อช้างป่าเขาใหญ่ตัวหนึ่ง ทราบชื่อว่า “เบี่ยงเล็ก” ช้างป่าจอมดื้อที่ออกหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นประจำ ได้บุกเข้ามาหากินอาหารและทำลายข้าวของหน้าร้านได้รับความเสียหาย โดยเพราะบริเวณจุดขายผลไม้ ช้างมักเข้ามาค้นหาอาหาร เนื่องจากติดใจในกลิ่นและรสชาติของอาหารมนุษย์
จากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า สิ่งของ ชั้นวางผลไม้ และอุปกรณ์ใส่ของภายในร้านได้รับความเสียหายหลายรายการ โดยเฉพาะโซนด้านหน้าร้าน
สำหรับร้าน “เป็นลาว” (Penlaos) เป็นร้านอาหารอีสานต้นตำรับ จากเขาใหญ่ที่ได้รับรางวัลมิชลิน (Michelin Bib Gourmand) การันตีความอร่อย สะอาด อาหารอีสานรสชาติจัดจ้านต้นตำรับ มีเมนูขึ้นชื่ออย่าง แกงลาว แกงเห็ดสามอย่าง น้ำปลาร้าหอมใบย่านาง ตำหลวงพระบาง และลาบปลาดุก ปัจจุบันมีสาขาดั้งเดิมที่ เขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ ขยายสาขาเข้าสู่กรุงเทพฯ ในหลายพื้นที่ เช่น พระราม 3, พระราม 6 และพระราม 7