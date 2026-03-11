ญาติคาใจ! สาวลำพูนกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง ประสบอุบัติเจ็บสาหัสเหลือแต่ กกน.ตัวเดียว

ลำพูน – ญาติพี่น้องยังคาใจ สาวลำพูนวัย 24 ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากเที่ยวสถานบันเทิงย่านนิคมฯภาคเหนือ ระหว่างทางประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสข้างทางข้ามคืนไม่มีใครรู้ กระทั่งอีกวันพลเมืองผ่านทางมาเจอแจ้ง จนท.ช่วยนำส่งโรงพยาบาล สภาพเนื้อตัวเปลือยแทบล้อนจ้อนเหลือแต่กางเกงในตัวเดียว-ท้ายรถมีรอยชน
กรณีนางสาวกัญญาณี หรือน้องเฟิร์น หญิงสาววัย 24 ปี ชาวตำบลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านนิคมอุตสาหกรรม ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ประมาณตี 2-3 เศษ คืนวันที่ 6-7 มี.ค.69 ได้ขับรถจักรยานยนต์สีดำ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกู๊ปปี้ หมายเลขทะเบียน 1 ก ฐ 8485 ลำพูน เพื่อกลับบ้านที่อำเภอแม่ทา ระยะทางประมาณ 25 กม.
แต่ขณะขับไปถึงบริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย เชียงใหม่-ลำปาง ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงบ้านขัวแคร่-บ้านจำบอน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน (เยื้องๆกับบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด) ได้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นคาดว่าแฉลบล้มเอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์
กระทั่งช่วงบ่ายของวันที่ 7 มีนาคม 2569 ขณะที่นายวีระภัทร เลิศเกียรติบัณฑิต อายุ 59 ปี ชาวบ้านสิงห์เคิ่ง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ได้ขับรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะไปสวน ผ่านมาบังเอิญพบเห็นรถจักรยานยนต์สีดำล้มคว่ำอยู่ในป่าริมถนน จึงได้จอดรถลงไปดูแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบดังกล่าว ต่อมารถกู้ชีพของ โรงพยาบาลปริ้นซ์ลำพูนได้มาที่เกิดเหตุ และนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปริ้นซ์ แต่เนื่องจากน้องเฟิร์นมีประกันสังคมที่โรงพยาบาลหริภุญชัย จึงได้ทำการส่งต่อ อาการขณะนี้ยังไม่สามารถให้การได้
เรื่องดังกล่าวญาติๆและเพื่อนๆของน้องเฟิร์น ได้ติดใจสงสัยในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ เนื่องจากพบว่าขณะที่พลเมืองดีมาพบร่างของน้องเฟิร์นนั้น ร่างกายของน้องเฟริ์นสวมเพียงกางเกงชั้นในสีน้ำตาลเพียงตัวเดียวไม่สวมเสื้อชั้นใน ซึ่งทางเพื่อนๆและญาติติดใจสงสัยว่าประสบอุบัติเหตุแฉลบเองทำไมไม่สวมเสื้อผ้า และบริเวณด้านท้ายรถจักรยานยนต์ของน้องเฟิร์นมีร่องรอยของความเสียหายบริเวณด้านท้ายของรถเหมือนลักษณะถูกเฉี่ยวชนจากด้านหลัง
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายวีระภัทร ผู้พบร่างของน้องเฟิร์นนอนบาดเจ็บอยู่ และเป็นพลเมืองดีที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ บอกว่า ขณะที่ตนขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปเจอเพราะตนเป็นคนขับรถไม่เร็ว จะค่อยๆขับไปเรื่อยๆมองข้างทางบ้างมองรถบ้าง บังเอิญสายตาก็หันไปพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ตนก็ตกใจเพราะเหมือนกับรถจักรยานยนต์ของลูกสาวตน จึงรีบจอดรถแล้วลงไปดู ก็พบว่าใกล้ๆกันมีร่างของคนนอนคว่ำหน้าอยู่ สวมแต่กางเกงชั้นในตัวเดียวท่อนบนเปลือยเปล่า
“ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นผู้ชายเพราะนอนคว่ำหน้า ไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิง จึงโทรศัพท์ไปที่ 191 แต่ไม่มีคนรับสาย ตนจึงไปเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทไทยน้ำทิพย์ที่อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุมาดูแล้วโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบดังกล่าว”
ด้านคดี พ.ต.อ.ฐิติพล อรุณสกุล ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ก็มีประเด็นให้ติดตามสอบสวนสืบสวนเพื่อคลายความสงสัยของญาติผู้บาดเจ็บ ตอนนี้ยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากอุติเหตุจริงๆหรือมีประเด็นข้อสงสัยด้านอื่นๆ
ขณะนี้ได้สั่งการเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเริ่มตั้งแต่ขับรถยานยนต์มาเที่ยวสถานบันเทิงแล้วขากลับได้ขับไปถึงไหนอย่างไร มีข้อสงสัยหรือมีพิรุธอะไรหรือไม่ ขณะที่ผู้บาดเจ็บยังให้การไม่ได้ เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่ อีกไม่นานคงมีความกระจ่างในเรื่องนี้ ขอให้ญาติผู้บาดเจ็บสบายใจได้