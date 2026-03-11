Class Clinic ยักษ์ใหญ่ความงามอีสาน ผนึก NK Medic Group ส่งมอบนวัตกรรม มูลค่ากว่า 100 ล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลาส คลินิก (Class Clinic) ศูนย์ความงามระดับพรีเมียมภาคอีสาน ยกระดับมาตรฐานเวชศาสตร์ความงาม ร่วมมือเอ็นเค เมดิค (NK Medic) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ความงาม ลงนามส่งมอบนวัตกรรมความงาม Fillstim มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพิ่มทางเลือกเทคโนโลยีความงามระดับโลกให้ผู้บริโภคภาคอีสาน
นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการ และนางสาววัชรีภรณ์ ไวยบุตรี กรรมการ บริษัท คลาสเวชกรรมคลินิก จำกัด ร่วมลงนามกับนายณกรณ์ กรณ์หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด เพื่อรับมอบผลิตภัณฑ์ Fillstim นวัตกรรม Amino Peptide จากประเทศอิตาลี หนึ่งในเทคโนโลยีความงามที่กำลังได้รับความสนใจในตลาด
ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยผลักดันจำนวนผู้เข้าใช้บริการของคลินิก (Foot Traffic) เติบโตมากกว่า 300% พร้อมสร้างการเติบโตให้ตลาดความงามในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าขยายมูลค่าความร่วมมือสู่ 200 ล้านบาท ภายในปี 2570
นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท คลาสเวชกรรมคลินิก จำกัด กล่าวว่า ตลาดความงามในภาคอีสานมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามกำลังซื้อของผู้บริโภคในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลมากขึ้นเช่นกัน ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับศักยภาพของคลาส คลินิก นำเข้านวัตกรรมความงามระดับโลก
เพื่อให้ผู้บริโภคในภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์ความงามระดับพรีเมียมของภาคอีสาน เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการคัดสรรนวัตกรรมที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และตอบโจทย์ผู้บริโภคจริง อาทิ Fillstim รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Volifil และ Bienox ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานการรักษาและขยายโอกาสการเติบโตของตลาดเวชศาสตร์ความงามในภูมิภาคอีกด้วย
ปัจจุบัน Class Clinic เปิดให้บริการมากกว่า 6 ปี มีเครือข่ายกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าหลักของคลินิก โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ พร้อมเทคโนโลยีความงามที่นำเข้าจากต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาปัญหาผิวหน้า เช่น สิว ฝ้า กระ และริ้วรอย ไปจนถึงการทำหัตถการ การกระชับสัดส่วนด้วยเทคโนโลยี HIFU และ Ultraformer รวมถึงโปรแกรมดูแลเส้นผมและกำจัดขนถาวร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์และการออกแบบโปรแกรมรักษาเฉพาะบุคคล
ขณะที่นายณกรณ์ กรณ์หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือกับ Class Clinic แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดความงามในภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งนำเข้านวัตกรรมด้านความงามที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อสนับสนุนคลินิกพันธมิตรให้สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม
ทั้งคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ Class Clinic สามารถนำเสนอบริการด้านความงามด้วยราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมเตรียมต่อยอดการนำเสนอนวัตกรรมด้านความงามใหม่ๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าของ Class Clinic ในอนาคต