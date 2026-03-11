xs
xsm
sm
md
lg

Class Clinic ยักษ์ใหญ่ความงามอีสาน ผนึก NK Medic Group ส่งมอบนวัตกรรม มูลค่ากว่า 100 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคลาส คลินิก กับบริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลาส คลินิก (Class Clinic) ศูนย์ความงามระดับพรีเมียมภาคอีสาน ยกระดับมาตรฐานเวชศาสตร์ความงาม ร่วมมือเอ็นเค เมดิค (NK Medic) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ความงาม ลงนามส่งมอบนวัตกรรมความงาม Fillstim มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพิ่มทางเลือกเทคโนโลยีความงามระดับโลกให้ผู้บริโภคภาคอีสาน


นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการ และนางสาววัชรีภรณ์ ไวยบุตรี กรรมการ บริษัท คลาสเวชกรรมคลินิก จำกัด ร่วมลงนามกับนายณกรณ์ กรณ์หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด เพื่อรับมอบผลิตภัณฑ์ Fillstim นวัตกรรม Amino Peptide จากประเทศอิตาลี หนึ่งในเทคโนโลยีความงามที่กำลังได้รับความสนใจในตลาด

ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยผลักดันจำนวนผู้เข้าใช้บริการของคลินิก (Foot Traffic) เติบโตมากกว่า 300% พร้อมสร้างการเติบโตให้ตลาดความงามในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าขยายมูลค่าความร่วมมือสู่ 200 ล้านบาท ภายในปี 2570

นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท คลาสเวชกรรมคลินิก จำกัด กล่าวว่า ตลาดความงามในภาคอีสานมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามกำลังซื้อของผู้บริโภคในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากลมากขึ้นเช่นกัน ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับศักยภาพของคลาส คลินิก นำเข้านวัตกรรมความงามระดับโลก

เพื่อให้ผู้บริโภคในภูมิภาคสามารถเข้าถึงบริการคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์ความงามระดับพรีเมียมของภาคอีสาน เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการคัดสรรนวัตกรรมที่มีมาตรฐานทางการแพทย์และตอบโจทย์ผู้บริโภคจริง อาทิ Fillstim รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Volifil และ Bienox ซึ่งมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานการรักษาและขยายโอกาสการเติบโตของตลาดเวชศาสตร์ความงามในภูมิภาคอีกด้วย

นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการ และนางสาววัชรีภรณ์ ไวยบุตรี กรรมการ บริษัท คลาสเวชกรรมคลินิก จำกัด

นายณกรณ์ กรณ์หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด
ปัจจุบัน Class Clinic เปิดให้บริการมากกว่า 6 ปี มีเครือข่ายกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นฐานลูกค้าหลักของคลินิก โดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ พร้อมเทคโนโลยีความงามที่นำเข้าจากต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาปัญหาผิวหน้า เช่น สิว ฝ้า กระ และริ้วรอย ไปจนถึงการทำหัตถการ การกระชับสัดส่วนด้วยเทคโนโลยี HIFU และ Ultraformer รวมถึงโปรแกรมดูแลเส้นผมและกำจัดขนถาวร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์และการออกแบบโปรแกรมรักษาเฉพาะบุคคล


ขณะที่นายณกรณ์ กรณ์หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือกับ Class Clinic แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดความงามในภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งนำเข้านวัตกรรมด้านความงามที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อสนับสนุนคลินิกพันธมิตรให้สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม

ทั้งคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ Class Clinic สามารถนำเสนอบริการด้านความงามด้วยราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมเตรียมต่อยอดการนำเสนอนวัตกรรมด้านความงามใหม่ๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าของ Class Clinic ในอนาคต

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคลาส คลินิก กับบริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด
Class Clinic ยักษ์ใหญ่ความงามอีสาน ผนึก NK Medic Group ส่งมอบนวัตกรรม มูลค่ากว่า 100 ล้าน
นายภัทรเมธี พรหมพิทักษ์ ประธานกรรมการ และนางสาววัชรีภรณ์ ไวยบุตรี กรรมการ บริษัท คลาสเวชกรรมคลินิก จำกัด
นายณกรณ์ กรณ์หิรัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็น เค เมดิค กรุ๊ป จำกัด
Class Clinic ยักษ์ใหญ่ความงามอีสาน ผนึก NK Medic Group ส่งมอบนวัตกรรม มูลค่ากว่า 100 ล้าน