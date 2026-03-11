พิรุธ!พบดีเซลจ่อชายแดนแม่สอดเกือบ 30,000 ลิตร ทั้งดูดลงถังเรียงเป็นตับ-รถบรรทุกเตรียมลงอีก

ตาก – ขณะที่ราคาน้ำมันในประเทศกำลังขึ้น-รัฐบาลประกาศห้ามส่งออก เพื่อฝ่าวิกฤตพลังงาน..พบดีเซลจ่อชายแดนแม่สอดเกือบ 30,000 ลิตร..บางส่วนเก็บดูดลงถัง 200 ลิตรเรียงไว้เป็นตับ อยู่บนรถบรรทุกน้ำมันอีกกว่า 16,000 ลิตร
นายกันต์พงษ์ พิพัฒน์มนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก ได้มอบหมายให้นายอรรถวุฒิ จันทร์เจริญ ปลัดอำเภอแม่สอดกลุ่มงานความมั่นคง นำกำนันตำบลมหาวัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบกักเก็บน้ำมันเกินกว่ากฎหมายกำหนด
หลังจากชาวบ้านได้รับแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เมื่อเย็นวันที่ 10 มี.ค.69 ว่าโกดังด้านหน้าร้านเปิดเป็นที่จำหน่ายถังหลากหลายขนาด ตั้งอยู่ติดกับถนนสายแม่สอด - พบพระ ฝั่งขาเข้าแม่สอด เขตตำบลมหาวัน ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมา แค่ 5 กม.น่าสงสัยว่ามีการลอบกักเก็บน้ำมันไว้ด้วย
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนั้นพบถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรอยู่เป็นจำนวนมาก และยังมีถัง 200 ลิตรที่บรรจุน้ำมันไว้หลายถัง พร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำมันวัตถุอันตรายทราบว่าเป็นน้ำมันดีเซลบี7 จำนวน 16,000 ลิตร กำลังต่อสายน้ำมันเตรียมถ่ายลงยังแท้งพักน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กันกับถังน้ำมันเป็นที่กักเก็บน้ำมันขนาดสี่เหลี่ยม 2 ถัง ที่พบบรรจุน้ำมันดีเซลอีกจำนวน 1,600 ลิตร ทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดถังที่บรรจุน้ำมันไว้อีกจำนวน 46 ถัง พบว่าเป็นนำมันไบโอดีเซล จำนวน 9,200 ลิตร รวมพบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดจำนวนกว่า 26,800 ลิตร
สอบถามนายศักดิ์ เจ้าของสถานที่บอกว่า ได้ให้นางยาเป็นผู้เช่าเพื่อเปิดเป็นร้านขายถัง และบริการคาร์แคร์ ขณะที่นางยา ผู้เช่า อ้างว่า มีคนเอารถบรรทุกน้ำมันดีเซลมาฝากไว้ เพราะปั๊มน้ำมันที่จะไปลงนั้นมันอยู่ลึกเข้าไปอีกในหมู่บ้าน แต่ก็ไม่ได้ให้ฝากเพราะใกล้กับหมู่บ้าน
ด้านนายประสาน พรมใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า มีคนร้องเรียนไปว่ามีคนขายน้ำมันกัน เลยเข้ามาตรวจสอบดูก็พบเป็นอย่างที่เห็น
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด ได้ปิดกั้นสถานที่กักเก็บน้ำมันไว้ก่อนเพื่อรอทำการตรวจสอบ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป