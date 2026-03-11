สระบุรีเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 2569” โชว์แสง สี เสียง สุดตระการตา

สระบุรี - เตรียมจัดงาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ประจำปี 69” ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จัดแสดงแสง สี เสียง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และคอนเสิร์ตศิลปินดัง หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2569 นี้
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับอำเภอพระพุทธบาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จัดแถลงข่าวการจัดงาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ประจำปี 2569” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดสระบุรี
นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงค้นพบรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ซึ่งถือเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านนางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า จังหวัดสระบุรีมีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่
ขณะที่นางสาวนปภา สังฆโสภณ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์ เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ด้านความพร้อมของพื้นที่ นายชนัตถ์ นันทปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท กล่าวว่า เทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานอย่างเต็มที่ ทั้งด้านสถานที่ การจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงแสง สี เสียง ชุด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม” การแสดงขบวนทหารโบราณเปลี่ยนเวร การจำหน่ายอาหารไทยโบราณและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 5 วัน
สำหรับงาน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ประจำปี 2569” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2569 ณ บริเวณพระราชวังโบราณ (พระตำหนักท้ายพิกุล) ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ ภายในบริเวณวัดยังมี ศาลพระเจ้าทรงธรรม หรือพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นพระวิหารขนาดย่อม หลังคาประดับกระเบื้อง พร้อมเครื่องลำยองแบบช่างหลวง ประกอบด้วยช่อฟ้า หางหงส์ และนาคสะดุ้ง ลงรักประดับกระจกสีทอง หน้าบันแกะสลักลวดลายเทพพนมอย่างงดงาม ภายในประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมประทับบนพระราชบัลลังก์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
จังหวัดสระบุรีจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงาน เพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองพระพุทธบาท ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2569