ไอเดียดี!เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูเดินหน้าโครงการไถคนละครึ่งปี2 ดึงเอกชนช่วยจ่ายค่าไถกลบตอซังหยุดเผาหยุดฝุ่น

หนองบัวลำภู-เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัด Kick Off โครงการ “ไถคนละครึ่ง” ดึงเอกชนจ่ายค่าไถช่วยเกษตรกรครึ่งหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวง ที่สำคัญช่วยแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM.2.5 ลดการเผาตอซังในไร่นาทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะหลังไถกลบเสร็จจะปลูกปอเทืองให้เหลืองอร่าม โดยมีเป้าหมายพื้นที่ 200 ไร่ ไร่ละ 300 บาททั่วทุกอำเภอ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 มี.ค.2569 ณ แปลงนาของนางวาสนา สุระเสน หมู่ 1 ต.บ้านพร้าว อ.เมืองจ.หนองบัวลำภู นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ หจก. ศรีปรีชาโฮลดิ้ง(ยันม่าร์) และหน่วยงานภาคี ได้จัดงาน Kick Off โครงการไถคนละครึ่ง หยุดเผาหยุดฝุ่นเพื่อคุณเพื่อเรา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ปัญหาวิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะการเผาไร่อ้อย การเผาตอซังข้าว รวมทั้งเกษตรกรยังขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งค่าจ้างไถค่อนข้างแพง ไร่ละ 300-600 บาท ทำให้เกษตรกรไม่สามารถไถกลบตอซังได้ ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้กำหนดจัดโครงการไถคนละครึ่ง เพื่อส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยโครงการไถคนละครึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร เกษตรกรสามารถลดการเผาเศษวัสดุ ที่เหลือใช้ภาคการเกษตร ในพื้นที่ของตน โดยการไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน ลดการเผา ลด PM 2.5 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 200 ไร่ ๆ ละ 300 บาท เกษตรกรจ่ายค่าไถครึ่งหนึ่ง คือ 150 บาทต่อไร่ ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้ภาคเอกชนช่วยสนับสนุน คือ หจก. ศรีปรีชาโฮลดิ้ง(ยันม่าร์)
2.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กล่าวคือ แปลงใดที่อยู่ใกล้ถนนหลัก หลังจากไถกลบตอซังแล้ว จะทำการปลูกปอเทือง หลังปลูก 45 วัน ปอเทืองจะออกดอกสวยงาม เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และจะมีการนำสินค้ามาจำหน่าย เกิดแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
และ 4. การสร้างการรับรู้ เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการหยุดเผา พร้อมแนะนำ ให้นำเศษวัสดุเหลือใช้ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับรายได้อีกทางหนึ่ง เป็นต้น
นายอำพนกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการไถคนละครึ่ง ปีนี้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 ได้กำหนดจัดกิจกรรมทั้งการไถกลบตอซังข้าว และการปลูกปอเทืองปรับปรุงดินและเสริมการท่องเที่ยว โดยดำเนินการในทุกอำเภอ การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดจากฟางข้าว การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ร่วมงานประมาณ 100 คน