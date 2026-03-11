มอดไม้พิษณุโลกเหิมซ้ำ!จนท.บุกจับไม้เถื่อนคาป่า-คาบ้าน โดนตะปูเรือใบเจาะยางทั้งขบวน

พิษณุโลก - ขบวนการไม้เถื่อนพิษณุโลกเหิมซ้ำ..ป่าไม้สนธิกำลัง บุกจับ-ยึดไม้ทั้งคาป่าวังทองฯ-บ้านพัก แถมผู้ต้องหาสารภาพอีก 2 ราย แต่ จนท.ระดมทั้งรถหกล้อกรมป่าไม้-กระบะสายตรวจ เตรียมขนของกลาง เก็บเข้าหน่วย โดนตะปูเรือใบ เจาะยางแบนเกือบทั้งขบวน
วันนี้ (11 มี.ค.69) นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2 เปิดเผยว่า กรณีเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจยึดและจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 2 รายที่ขนไม้เถื่อนเข้าบ้านพักคนละร้อยกว่าแผ่น/เหลี่ยม เชื่อมโยงการตัดโค่นต้นไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายเมื่อ (9 มี.ค.69)
ซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้(10 มี.ค.69) ตนได้สั่งการนำรถบรรทุก6 ล้อของกรมป่าไม้ เข้าชักลากไม้ของกลางเข้าเก็บที่หน่วยป้องกันรักษาป่า พล.5 (ซุ้มขี้เหล็ก) แต่ปรากฏว่า ขณะออกจากป่าสงวนฯ รถยนต์จำนวน 4 คันถูกตะปูตำล้อ ไม่สามารถขนย้ายไม้เถื่อนไปไหนได้ หนักสุดคือ ยางล้อหน้ารถ 6 ล้อ แบนแฟบ ส่วนกระบะ (รถสายตรวจฯ) ของตนก็ถูกตะปูตำ รวมถึงรถกระบะประจำหน่วยซุ้มขี้เหล็กและรถหนาวยพันชาลีฯ รวม 4 คัน
“เชื่อว่า เป็นผลจากการทำงานปราบปรามผู้กระทำความผิด ไม่รู้เจอเล่นของไสยศาสตร์ หรือเจอกลุ่มอิทธิพลมืดท้องถิ่น กันแน่?? แต่ที่แน่ๆได้แจ้งเรื่องแนบท้ายในบันทึกจับกุมผู้ต้องหาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484และ พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ2507 แล้ว คาดว่า วันนี้หลังปะยางเสร็จจะลุยชักลากไม้ของกลางให้เสร็จเรียบร้อย” หัวหน้าชุดฯ เปรย
ทั้งนี้บันทึกจับกุมระบุ 9 มี.ค. 2569 เวลา 14.00 น. พบนายชาญ (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นผู้ต้องหา พักอาศัยบ้านที่เกิดเหตุและกองไม้แปรรูปของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 127 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.443 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 101,000 บาท อยู่บริเวณ ม.3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง มีความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯมาตรา 11 มาตรา 48 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯมาตรา 14 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ร.บ.อาวุธปืน ตามคดีอาญาที่ 31/2569 ยึดทรัพย์ของกลางเลขที่ 20/2569 จึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง พ.ต.ท. ทรงสิทธิ์ สิงห์สถิตย์ สว(สอบสวม) สภ.เนินมะปราง
ผู้ต้องหาอีกราย คือ นายสมัย (ขอสงวนนามสกุล) หมู่ 3 ชมพู เนินมะปราง ครอบครองไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 114 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.21 ลูกบาศก์เมตร มูลค่า 133,924 คดีอาญาที่ 30/2569 ยึดทรัพย์ของกลางเลขที่ 19/2569 ฐานความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ วันที่เกิดเหตุ 9 มี.ค. 69 เวลาประมาณ 11:30 น. บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
โดยทั้งสองให้การรรับสารภาพว่า นำจากจากไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง ฯลฯ ที่ถูกเลื่อยยนต์ตัดโค่นแบบสดๆใหม่ๆ ล้มกระจัดกระจายกว่า 200 ท่อน อาณาบริเวณไม่ต่ำกว่า 30 ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย