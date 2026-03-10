วัดทรงเสวยชวนแต่งชุดไทย เที่ยวงาน 118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 จ.ชัยนาท

ชัยนาท – วัดทรงเสวยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการท่องเที่ยว แถลงข่าวจัดงาน “118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ.127” ระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2569 ชวนประชาชนแต่งชุดไทยเที่ยวงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหนองแค พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและตลาดชุมชน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ที่ วัดทรงเสวย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท พระรังษีวชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง และเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย พร้อมด้วย วิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางอารีย์ ฤกษ์สภาพ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี น.ส.อริสรา คำชารี วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ดร.วรารักษ์เมธา ศิริวัฒนาวรากร ประธานไวยาวัจกรวัดทรงเสวย และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองน้อย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ.127”
การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นทางชลมารค ณ คลองมะขามเฒ่า เมื่อปี พ.ศ.2451 (ร.ศ.127)
ในครั้งนั้น พระองค์ได้เสด็จแวะพักและเสวยพระกระยาหารที่ชาวบ้านหนองแคนำมาถวาย จึงพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า “วัดทรงเสวย” พร้อมทั้งโปรดให้มีการปฏิสังขรณ์วัด ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้ การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ และวัดทรงเสวย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน วันที่ 20 มีนาคม 2569 ช่วงเช้าจะมีพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณอนุสาวรีย์ ร.5 ท่าเสวย จากนั้นช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมมิวสิคัล ชุด “118 ปี เสด็จประพาสต้นวัดทรงเสวย ร.ศ.127” พร้อมการแสดงดนตรีจากศิลปิน ตรี ชัยณรงค์ และวง 10 เซ็นต์วาไรตี้
วันที่ 21 มีนาคม 2569 จะมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการพระราชทานนามวัดทรงเสวย รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงลิเกจากคณะภัลลภ มยุรา เพชรรุ่ง
ส่วนวันที่ 22 มีนาคม 2569 จะมีกิจกรรมท่องเที่ยววัดทรงเสวย การสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงรำวงย้อนยุคจากวงวาสนาโคราช และการประกวด “หนุ่มประพาสต้นวัดทรงเสวย ร.ศ.127”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีตลาดชุมชนบ้านหนองแค ให้ประชาชนได้ “ชม ชิม ช้อป” สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดีของอร่อยจากชุมชนในจังหวัดชัยนาท
จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมเที่ยวชมงาน “118 ปี ตามรอยเสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ.127” ระหว่างวันที่ 20–22 มีนาคม 2569 ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท