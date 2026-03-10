ชายแดนตราดระอุ เขมรจุดไฟเผาป่าประชิดแนวเขาบรรทัดทำกลุ่มควันสีดำ-เปลวไฟขนาดมหึมาพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า

ตราด- ชายแดนตราดระอุ เขมรจุดไฟเผาป่าประชิดแนวเขาบรรทัด จนเกิดกลุ่มควันสีดำและเปลวไฟขนาดมหึมาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้แต่ไกลท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดเป็นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน ฝ่ายความมั่นคงจับตาเข้มหวั่นลามเข้าไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 19.00 -21.00 น.ที่ผ่านมา ( 10 มี.ค.) ได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าแนวเขาบรรทัดบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.ตราด อย่างรุนแรงจนเกิดกลุ่มควันสีดำและเปลวไฟขนาดมหึมาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากหมู่บ้านชายแดนของไทยเพียง 1-2 กิโลเมตร
และอยู่ห่างจากพื้นที่ยุทธการบ้านชำรากเพียง 1 กิโลเมตร แต่ยังไม่ลุกลามเข้ามายังฝั่งไทยคาดว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากการจุดไฟเผาป่าจนลุกลามเป็นวงกว้าง
นอกจากนั้นยังทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งตรงข้ามประมาณ 20 กิโลเมตร รวมถึงชาวบ้านใน ต.ท่ากุ่ม, ต.ชำราก, ต.ตะกาง และ ต.แหลมกลัด สามารถมองเห็นแสงไฟที่ลุกลามได้ชัดเจนในระยะไกล
นายพีระพัตร กากแก้ว ชาวบ้าน ม. 5 ต.ชำราก บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ต่างมั่นใจว่าในปีนี้ไม่น่าจะมีเหตุไฟป่าเกิดขึ้นอีก เพราะทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าเป็นอย่างดี แต่สุดท้ายกลับเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงขึ้นอีกและเชื่อมั่นว่าเป็นการกระทำของฝ่ายเขมรอย่างแน่นอน
" สิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดในขณะนี้คือผลกระทบจากเขม่าควันและฝุ่นละอองที่จะพัดเข้าปกคลุมหมู่บ้าน เนื่องจากพื้นที่ชุมชนของไทยตั้งอยู่ต่ำกว่าจุดเกิดเหตุไฟไหม้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับผลกระทบโดยตรง" ชาวบ้านชำราก กล่าว
ขณะที่สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.ตราด กำลังทหารและตำรวจตระเวนชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง และตรึงกำลังอย่างเต็มที่ ซึ่งเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องในฝั่งกัมพูชา คาดว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินเมื่อถูกความร้อนจากไฟป่าจึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้น
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานชาวไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเนื่องจากไฟป่ายังไม่ลุกลามเข้ามาถึงที่ตั้งฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงของไทยยังคงประสานงานและเฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง