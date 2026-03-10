ชะอำชวนเที่ยว “เทศกาลชิมปูชัก ครั้งที่ 11” 14–21 มี.ค.นี้ ชิมปูม้าสด อาหารทะเล พร้อมดนตรีทุกคืน

เพชรบุรี - จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำและ ททท.สำนักงานเพชรบุรี จัดงาน “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ครั้งที่ 11” ระหว่าง 14–21 มีนาคม 2569 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ ชวนชิมเมนูปูม้าและอาหารทะเลสดจากชาวประมงพื้นบ้าน พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ทะเลและดนตรีทุกค่ำคืน
จังหวัดเพชรบุรี โดยเทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี กำหนดจัดงาน “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 14–21 มีนาคม 2569 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนอาชีพชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่
ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า หาดชะอำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียง 2–3 ชั่วโมง มีหาดทรายสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านออกเรือหาปูม้า โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลที่สามารถจับปูม้าได้จำนวนมาก
นอกจากนี้ เทศบาลเมืองชะอำยังได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าผ่านโครงการธนาคารปูม้าของชุมชน เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนปูม้าในทะเลชะอำ และสนับสนุนอาชีพประมงพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป
สำหรับเอกลักษณ์ของ “ปูชัก” มาจากวิธีการเก็บรักษาความสดของปูม้าของชาวประมง โดยนำปูใส่ถุงตาข่ายผูกเชือกห้อยไว้กับสะพานเหล็กบริเวณท่าเรือ เมื่อมีลูกค้ามาซื้อก็จะดึงเชือกหรือ “ชัก” ปูขึ้นมาจากน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ปูชัก” ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชะอำ
ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้พบกับร้านจำหน่ายเมนูปูม้าและอาหารทะเลสดจากร้านอาหารชื่อดังในอำเภอชะอำ รวมถึงเมนูพิเศษที่รังสรรค์โดยเชฟจากโรงแรมต่าง ๆ ในราคาย่อมเยา พร้อมการแสดงดนตรีจากศิลปินและวงดนตรีทุกค่ำคืน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม CSR “ปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า คืนสู่ทะเล” เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 18.00–19.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้าน ดวงใจ คุ้มสอาด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเพชรบุรี กล่าวว่า ททท.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “วันธรรมดาน่าเที่ยว” พร้อมจัดกิจกรรม “เที่ยวพักวันธรรมดา @ เพชรบุรี” ภายใต้แคมเปญ “Go Green เพชรบุรี Weekday Special Season 2” เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมหรือที่พักที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า 200 บาทต่อห้อง สำหรับใช้เป็นส่วนลดร้านอาหาร คาเฟ่ ของฝาก และกิจกรรมท่องเที่ยวสายกรีนในจังหวัดเพชรบุรี
โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะครบจำนวน 2,000 สิทธิ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองชะอำ โทร. 032-471123 หรือ ททท.สำนักงานเพชรบุรี โทร. 032-471005–6 และสายด่วนท่องเที่ยว 1672