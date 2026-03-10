ฮ.ปภ. KA-32 บินทิ้งน้ำดับไฟป่ากาญจน์ 2 วันรวม 72,000 ลิตร สกัดไฟลุกลามเขตอุทยานฯ

กาญจนบุรี - สถานการณ์ไฟป่ากาญจนบุรีทวีความรุนแรง ผู้ว่าฯ ประสานเฮลิคอปเตอร์ ปภ. รุ่น KA-32 สนับสนุนภารกิจดับไฟป่า ล่าสุดปฏิบัติการวันที่สองบินทิ้งน้ำ 60,000 ลิตร รวมสองวัน 72,000 ลิตร มุ่งควบคุมไฟป่าบริเวณเขาโกเต็ง อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
วันนี้ ( 10 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประสานขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รุ่น KA-32 หมายเลข 02 ร่วมกับกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า แก้ไขปัญหาหมอกควัน และลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
อากาศยานดังกล่าวเริ่มปฏิบัติภารกิจบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา โดยสามารถทิ้งน้ำดับไฟได้รวม 4 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำรวม 12,000 ลิตร
สำหรับวันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่สองของภารกิจ เวลา 08.30 น. นางตรีทิพ วรรณเข็มทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และประเมินพื้นที่ เพื่อวางแผนการขึ้นบินทิ้งน้ำดับไฟป่า
ต่อมาเวลา 09.47 น. อากาศยานปีกหมุน ปภ. รุ่น KA-32 ได้ขึ้นบินจากสนามจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ เพื่อทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณเขาโกเต็ง ภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ก่อนกลับมาลงจอดในเวลา 12.00 น.
จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ได้ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าอีกครั้ง และลงจอดที่สนามเฮลิคอปเตอร์เขื่อนศรีนครินทร์ในเวลา 15.45 น.
สรุปผลการปฏิบัติภารกิจในวันที่ 10 มีนาคม รอบเช้าทิ้งน้ำจำนวน 10 เที่ยว ปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร และรอบบ่ายทิ้งน้ำอีก 10 เที่ยว ปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร รวมทั้งวัน 60,000 ลิตร เมื่อรวมกับการปฏิบัติภารกิจในวันที่ 9 มีนาคม ทำให้ตลอดสองวันสามารถทิ้งน้ำดับไฟป่าได้รวมทั้งสิ้น 72,000 ลิตร
ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2569 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี รายงานว่า คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วัดได้ 29.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร