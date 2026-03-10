โซเชียลแชร์สนั่น วัดกัมพูชาสร้าง “เศียรพระในต้นโพธิ์” คล้ายวัดมหาธาตุ อยุธยา ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตเลียนแบบแลนด์มาร์กดัง

พระนครศรีอยุธยา - โลกออนไลน์แชร์ภาพวัดแห่งหนึ่งในกัมพูชาที่สร้างจุดถ่ายภาพลักษณะคล้าย “เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์” คล้ายจุดไฮไลต์วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จนเกิดกระแสวิจารณ์ ขณะที่ไกด์และชาวอยุธยาชี้เอกลักษณ์ของจริงเกิดจากประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างเลียนแบบได้
วันนี้( 10 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลมีการแชร์ภาพจากหลายเพจชื่อดัง เป็นภาพวัดแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการจัดสร้างจุดถ่ายภาพลักษณะคล้าย “เศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์” โดยมีรูปแบบใกล้เคียงกับจุดสำคัญของวัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
ชาวโซเชียลจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างดังกล่าวอาจเป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยสังเกตว่าปูนบริเวณฐานและรากไม้ยังดูไม่แห้งดี พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงการพยายามสร้างจุดท่องเที่ยวเลียนแบบลักษณะโบราณสถานตามรูปแบบแหล่งท่องเที่ยว “Unseen Thailand”
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบรรยากาศที่วัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณต้นโพธิ์ที่มีเศียรพระพุทธรูปแทรกอยู่ในรากไม้ ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลต์สำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเมื่อเดินทางมาถึงมักหยุดชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ขณะที่ไกด์นำเที่ยวจะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รวมถึงมารยาทในการถ่ายภาพ เพื่อให้เกิดความเคารพต่อเศียรพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในรากไม้ของต้นโพธิ์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งนี้
นายวิเชียร เจริญสุข เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโบราณสถานวัดมหาธาตุ เปิดเผยว่า โบราณสถานวัดมหาธาตุมีอายุเกือบ 500 ปี ส่วนเศียรพระพุทธรูปที่อยู่ภายในรากต้นโพธิ์ คาดว่ามีอายุประมาณกว่า 50 ปี โดยเกิดขึ้นหลังจากมีการบูรณะโบราณสถานครั้งใหญ่ในอดีต ซึ่งมีการรวบรวมเศษซากโบราณสถานและนำเศียรพระพุทธรูปมาวางรวมกัน ก่อนที่รากของต้นโพธิ์จะเจริญเติบโตและแผ่ขยายล้อมรอบเศียรพระจนกลายเป็นภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
ต่อมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพและเผยแพร่ในสื่อ ทำให้จุดดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านนายณัชธพงศ์ เทียบแก้ว ไกด์นำเที่ยว กล่าวว่า การสร้างจุดถ่ายภาพเลียนแบบไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ประวัติศาสตร์ของสถานที่ ความปลอดภัย และการดูแลนักท่องเที่ยว
สำหรับเศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ของวัดมหาธาตุ ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านศิลปะ โบราณสถาน และเรื่องราวทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และกว่าจะเป็นที่รู้จักก็ใช้เวลานานจากการบอกต่อของนักท่องเที่ยว
ขณะที่นายสมปอง รัมมะเอ็จ อายุ 65 ปี คนขับรถตุ๊กตุ๊กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อมาเที่ยวอยุธยามักสอบถามและต้องการมาชมเศียรพระพุทธรูปในรากต้นโพธิ์ที่วัดมหาธาตุ เพราะถือเป็นจุดสำคัญของการท่องเที่ยวในพื้นที่
ทั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่าเอกลักษณ์ของโบราณสถานที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยากจะสร้างเลียนแบบให้เหมือนต้นฉบับได้.