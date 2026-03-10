“ส.ส.ไก่” เข้าพบผู้ว่าฯ กาญจน์ หารือแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลนช่วยเกษตรกร ยืนยันจังหวัดมีน้ำมันเพียงพอ

กาญจนบุรี - ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 5 เข้าหารือผู้ว่าฯ กาญจนบุรี หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ หลังกังวลปัญหาน้ำมันขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะเกษตรกรสวนทุเรียน ส้มโอ เงาะ ที่ต้องใช้น้ำมันสูบน้ำ ยืนยันจังหวัดกาญจนบุรีมีน้ำมันเพียงพอ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันการลักลอบขนไปขายฝั่งเมียนมา
วันนี้( 10 มี.ค.) นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เขต 5 ได้เข้าพบนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะกรณีเกษตรกรที่ใช้น้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำในสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ส้มโอ และเงาะ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงออกดอก
ในการหารือครั้งนี้ มีนางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี และนายชยุติ โสไกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่
นายพนม กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการจำแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ชาวเรือและชาวแพ ที่ต้องใช้น้ำมันสำหรับปั่นไฟและเดินเรือ และกลุ่มผู้รับเหมาที่ดำเนินโครงการภาครัฐ ซึ่งต้องใช้น้ำมันกับเครื่องจักรก่อสร้าง
ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน ส้มโอ และเงาะ ซึ่งอยู่ในช่วงสำคัญของการดูแลผลผลิต หากไม่สามารถสูบน้ำเข้าสวนได้ทันเวลา อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่าปริมาณน้ำมันในพื้นที่ยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ไม่ต้องวิตกกังวล
นายพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมา โดยเฉพาะบริเวณอำเภอสังขละบุรี ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่า ฝั่งอำเภอพญาตองซู ประเทศเมียนมา ประสบปัญหาน้ำมันขาดแคลนอย่างหนัก หากมีก็มีราคาสูงถึงลิตรละประมาณ 80 บาท หรือมากกว่านั้น
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์กุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 ที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์และกำหนดมาตรการควบคุมการจำหน่ายน้ำมัน
โดยกำหนดให้สถานีบริการน้ำมันจำหน่ายน้ำมันให้รถยนต์คันละไม่เกิน 1,000 บาท และห้ามเติมน้ำมันใส่แกลลอน เพื่อลดปัญหาการกักตุนและป้องกันการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาได้ 1 ราย ขณะลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมจากฝั่งไทยจำนวนประมาณ 120 ลิตร เตรียมนำข้ามชายแดนไปยังประเทศเมียนมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.