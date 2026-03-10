เสนอ 4 มาตรการแก้วิกฤตราคามะพร้าวน้ำหอม ชี้ต้องปฏิรูปโครงสร้างตลาด

ราชบุรี - คณะทำงานพรรคประชาชนราชบุรี เสนอ 4 มาตรการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำต่อเนื่อง ระบุการนำมะพร้าวไปแจกหรือเสิร์ฟในที่ประชุมช่วยได้เพียงระยะสั้น ต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ตั้งแต่ตลาดรับซื้อ การจัดการผลผลิตส่วนเกิน การกำกับล้ง ไปจนถึงการสนับสนุนการแปรรูป เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาและความยั่งยืนให้เกษตรกร
จากสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ล่าสุดคณะทำงานพรรคประชาชนจังหวัดราชบุรี ได้ออกมาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยชี้ว่าการนำมะพร้าวไปแจกจ่ายหรือเสิร์ฟในที่ประชุมต่าง ๆ แม้จะช่วยระบายผลผลิตได้บ้าง แต่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดได้อย่างแท้จริง
คณะทำงานพรรคประชาชนจังหวัดราชบุรี ระบุว่า หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง ราคามะพร้าวน้ำหอมจะยังคงผันผวนและมีโอกาสเกิดวิกฤตซ้ำในทุกปี จึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดนโยบายแก้ไขทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และเสริมความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว
นายชัยรัตน์ ศักดิ์อิสระพงษ์ คณะทำงานพรรคประชาชนจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้ทำงานร่วมกับทีมฝ่ายนโยบายของพรรคประชาชนส่วนกลาง รวมถึงอาจารย์เดชรัต สุขกำเนิด หัวหน้าทีมฝ่ายนโยบายของพรรคประชาชน เพื่อศึกษาปัญหาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยเห็นว่าหากต้องการให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมสามารถอยู่รอดได้ จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของระบบตลาด
ทั้งนี้ได้เสนอ 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปโครงสร้างตลาดให้เกิดความเป็นธรรม โดยตรวจสอบและลดการผูกขาดของกลุ่มทุนรายใหญ่ในตลาดมะพร้าว
เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองราคามากขึ้น การบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน โดยจัดให้มีระบบดูดซับหรือกระจายผลผลิตออกจากตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดที่ทำให้ราคาตกต่ำ
นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการควบคุมล้งหรือจุดรับซื้ออย่างเข้มงวด ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการกดราคาหรือเอาเปรียบเกษตรกร และการสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่า โดยให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี และองค์ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เพื่อนำมะพร้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมูลค่า แทนการจำหน่ายผลสดเพียงอย่างเดียว
คณะทำงานพรรคประชาชนจังหวัดราชบุรีมองว่า หากมีการดำเนินมาตรการทั้ง 4 ข้ออย่างจริงจัง จะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคา ลดความเสี่ยงจากภาวะผลผลิตล้นตลาด และทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมสามารถยืนหยัดในระบบเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป.