ผู้ว่าฯอุบลราชธานีตรวจปั๊มน้ำมัน ป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงน้ำมันผันผวน

อุบลราชธานี-ผู้ว่าฯอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดอุบลฯ มุ่งสร้างความมั่นใจประชาชน ยืนยันปริมาณน้ำมันมีเพียงพอ ไม่ต้องตื่นตระหนก และตรวจหัวจ่ายน้ำมันป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงน้ำมันโลกผันผวน
วันนี้ (10 มี.ค.) นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ประกอบด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อตรวจสอบปริมาณสำรองน้ำมันตามปั๊มน้ำมันต่างๆ มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมสร้างความมั่นใจปริมาณน้ำมันตามหัวจ่าย ไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้บริการในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกมีความผันผวนและอาจมีราคาแพงขึ้น
นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าจังหวัดมีคณะทำงานติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด ซึ่งพบว่าช่วงสัปดาห์แรกของสงครามในตะวันออกกลาง ทำให้เกิดกระแสข่าวความวิตกกังวล ว่าน้ำมันจะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนแห่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันมากกว่าปกติ แต่ขณะนี้สถานการณ์การเข้าใช้บริการตามปั๊มน้ำมันเป็นปกติแล้ว
จากการตรวจสอบตามสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีปริมาณน้ำมันเพียงพอให้บริการ และสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการยังสามารถสั่งซื้อน้ำมันจากคลังต้นทางได้ตามปกติและยังไม่มีการปรับราคาน้ำมันขึ้นตามคำสั่งของรัฐบาล แม้ราคาน้ำมันโลกจะมีความผันผวนและขึ้นราคาไปแล้ว
พร้อมเน้นไปที่การตรวจสอบปริมาณการจ่ายน้ำมันตามหัวจ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้จำหน่ายถือโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภค โดยทุกปั๊มที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ จะมีการติดเครื่องหมายรับรอง มีการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการตามปั๊นน้ำมันต่างๆ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต่อว่าได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยต้องติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ห้ามกักตุนสินค้า หรือกระทำการใดที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
ทั้งนี้การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-855-304 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-246-108