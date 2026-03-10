รวบแรงงานเขมร-พม่าลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สารภาพอยากเข้ามาทำงานก่อสร้าง

สระแก้ว- ทะลักทุกวัน! แรงงานเขมร-พม่าลอบเดินเท้าเข้าไทยบริเวณท้ายหมู่บ้านอ่างศิลา อ.โคกสูง จ.สระแก้วฉก.ตาพระยา สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน ดักรวบกลางป่า สารภาพอยากเข้ามาทำงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ แต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่
เมื่อเวลา 05.20 น.วันนี้ ( 10 มี.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา, เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และ ร้อยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 ที่มี ร.ต.ท.คมกฤต สอนจันทร์ ปรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.4 เป็นหัวหน้าชุด ได้สนธิกำลังร่วม ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และเจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.126, ตำรวจ สภ.โคกสูง และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว จับกุมชาวกัมพูชาและเมียนมา รวม 9 คน เป็นชาย 6 คน และหญิง 2 คนพร้อมผู้ติดตามเป็นเด็ก อีก1 คน ขณะพากันลักลอบเดินเท้าข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยบริเวณท้ายหมู่บ้านอ่างศิลา ม. 5 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวมีหนังสือเดินทาง (Passport) แต่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดแล้ว และไม่สามารถแสดงเอกสารอนุญาตเข้าเมืองได้อย่างถูกต้อง
นาย Chach Moeung อายุ 28 ปี ชาวกัมพูชา ให้การรับสารภาพว่าตนเองและพวกได้ลักลอบเดินทางข้ามแดนจากกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทย เพื่อหวังเข้าไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร และได้ลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านช่องทางตามที่กฎหมายกำหนดจนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ผ่านช่องทางตามที่กฎหมายกำหนด และได้นำตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดไปยังกองบังคับการร้อยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุม ก่อนนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง ดำเนินการตามกฎหมาย