ปั๊มน้ำมันเล็กบุรีรัมย์จ่อปิดชั่วคราว โอดแบกต้นทุนไม่ไหวหลังคลังใหญ่ปรับขึ้นราคา วอน รบ.ควบคุม

บุรีรัมย- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็กที่บุรีรัมย์ จ่อปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสงครามสงบ เพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว หลังคลังใหญ่ปรับขึ้นราคาลิตรละ 4 – 6 บาท หากต้นทุนแพงขึ้นต้องปรับราคาขายหน้าปั๊มเพื่อไม่ให้ขาดทุน จะสร้างความเดือดร้อนกับ ปชช.และเกษตรกร วอนรัฐบาลควบคุมราคา
วันนี้ (10 มี.ค.69) สถานการณ์ความไม่สงบแถบประเทศตะวันออกกลาง ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพลังงานน้ำมันราคาพุ่งสูงขึ้น จนสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งต้องปรับขึ้นราคา บางแห่งไม่เติมใส่แกลลอนหรือภาชนะ เน้นให้บริการลูกค้าที่นำรถมาเติมเท่านั้น ล่าสุดผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เตรียมปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนค่าน้ำมันที่ไปรับซื้อจากคลังใหญ่ ที่ประกาศปรับราคาขึ้นอีกลิตรละ 4 – 6 บาทไม่ไหว โดยคลังใหญ่จะเริ่มปรับราคาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา
โดยผู้ประกอบการปั้มน้ำมันขนาดเล็กรายหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลกับสื่อผ่านทางโทรศัพท์ว่า ทางคลังใหญ่ได้แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันหน้าคลังเฉลี่ยลิตรละ 4 – 6 บาท หากไปซื้อมาแล้วก็ต้องขายหน้าปั้มในราคาที่แพงขึ้นอีก เพื่อไม่ให้ขาดทุน ซึ่งก็จะกระทบกับประชาชน และเกษตรกร ต้องเติมน้ำมันในราคาที่แพงขึ้นอีก ดังนั้นหลังจากขายน้ำมันล็อตเดิมที่ได้รับมาหมด คาดว่าอีกประมาณ 2 – 3 วัน ก็จะหยุดให้บริการชั่วคราวก่อน จนกว่ารัฐบาลจะมีนโยบายควบคุมราคา หรือรอให้สงครามสงบ แล้วจึงจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง
นายพงษ์ดนัย แจ้งกูล พนักงานปั้มน้ำมัน บอกว่า ทางปั้มจะไปซื้อน้ำมันจากคลังใหญ่มากรอบละ 5,000 – 6,000 ลิตร ส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาใช้บริการ บางคนก็นำแกลลอนมาซื้อเพื่อไปใช้ในการเกษตร ซึ่งทางปั้มก็ยังขายให้ปกติ เพราะเห็นใจเกษตรกร แต่หลังจากที่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง ก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น ล่าสุดทางคลังก็แจ้งจะปรับราคาน้ำมันหน้าคลังขึ้นอีก ทำให้เฮียเจ้าของปั้มแจ้งว่าอาจจะต้องปิดให้บริการก่อนชั่วคราว เพราะแบกรับต้นทุนที่จะไปซื้อน้ำมันจากคลังในราคาแพงไม่ไหว ซึ่งหากซื้อมาในราคาที่แพงทางปั้มก็ต้องขายแพงขึ้นกว่าราคาที่ซื้อเพื่อไม่ให้ขาดทุน ก็เห็นใจชาวบ้านและเกษตรกรแต่ปั้มทำอะไรไม่ได้ เพราะเป็นผลพวงจากสงครามที่เกิดขึ้น จึงอยากให้ทางรัฐบาลได้หามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก ด้วยการควบคุมราคา เพราะหากราคาน้ำมันแพงขึ้น ความเดือดร้อนก็ต้องไปตกที่ประชาชน และเกษตรกร