สงครามอิหร่านทำน้ำมันแพง ชาวไร่มันฯเมืองดอกบัว วอนรัฐหนุนใช้เอทานอลเพิ่ม

อุบลราชธานี-สงครามตะวันออกกลาง ทำราคาน้ำมันพุ่ง ชาวไร่มันสำปะหลังเมืองดอกบัว แนะรัฐบาลหนุนพลังงานทางเลือก ใช้เอทานอลผสมในเบนซิลเพิ่ม ดันความต้องการใช้มันสำปะหลัง สร้างความมั่นคงด้านพลังงานทั้งชาวไร่มันมีรายได้เพิ่ม
จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ด้านพลังงานน้ำมันของโลกทันที ในระยะอันใกล้หากมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาจกระทบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า ‘Perfect Storm’ หรือพายุสมบูรณ์แบบต่อราคาน้ำมันทั่วโลก
นางเกตชรินทร์ สารีคำ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในช่วงภาวะสงครามทั้งไทย กัมพูชา หรือสงครามตะวันออกกลาง ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศขยับราคาสูงขึ้น จนเป็นที่กังวลกับประชาชน ตนและเกษตรกรในพื้นที่ อยากให้รัฐบาลส่งเสริมการใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้น
โดยมันสำปะหลัง สามารถนำไปทำเป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันเบนซิล 95 และเบนซิล 91 เกษตรกรจะได้มีกำลังใจในการปลูกมันสำปะหลัง เพราะจะมีความต้องการใช้จำนวนมาก ส่งให้เกษตรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตร
ด้านนายวสวรรธน์ หรือกังฟู พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง ผู้ที่อยู่กับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดน ที่มีการปลูกมันสำปะหลัง กล่าวถึงประเด็นการใช้พลังงานทางเลือกว่า อะไรที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในการแปรรูปสินค้า หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าตนเห็นด้วย ซึ่งช่วงนี้ทางรัฐบาลไทยเองมีการยกเลิกการส่งออกน้ำมันไป ทุกประเทศ ยกเว้นประเทศพม่ากับทางสปป.ลาว
ตนเองมองว่าสถานะหรือความเป็นเพื่อนบ้าน เราต้องรักษาไว้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ควรให้โควต้าน้ำมันไม่อยากให้เปิดเสรี กับทางสปป.ลาว เกรงว่า ทางการกัมพูชาจะลักลอบซื้อแล้วนำมาสู้รบกับประเทศไทยในอนาคต เรื่องการส่งเสริมเอทานอลตนเห็นด้วย ถ้าหากโครงสร้างน้ำมันมีราคาแพง หรือมีภาวะสงคราม ควรจะเอาพืชเกษตรมาทำ เพราะทำให้มูลค่าเพิ่มกับเกษตรกร ทั้งทำเอทานอล หรือพืชพลังงานอย่างไบโอดีเซล ก็จะสร้างรายได้กับประชาชนมากขึ้น และราคาพืชผลก็จะปรับขึ้นราคาตามไปกับน้ำมันด้วย