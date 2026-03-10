เผย “ต้นผักหวานยักษ์” อายุกว่า 30 ปี ต้องสร้างนั่งร้านปีนเก็บยอดกิน-ขาย สร้างรายได้ตลอดทั้งปี

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – เผยต้นผักหวานป่ายักษ์ ของเกษตรกรชาวสีคิ้ว โคราช อายุกว่า 30 ปี ต้องสร้างนั่งร้านปีนสูงกว่า 6 เมตร เก็บยอดกิน-ขาย สร้างรายได้ตลอดทั้งปี
วันนี้ (10 มี.ค.69) นายวิรัช รัตนโพธานันท์ อายุ 64 ปี เกษตรกรชาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูต้นผักหวานยักษ์ที่ปลูกเอาไว้นานกว่า 30 ปีแล้ว ปัจจุบันต้นผักหวานดังกล่าวทั้งโตและสูงประมาณ 6 เมตร ทำให้แต่ละครั้งที่จะเก็บผักหวานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากยอดผักหวานอยู่สูง นายวิรัช ต้องทำนั่งร้านรอบต้นเพื่อปีนขึ้นไปเก็บยอดผักหวานได้ง่ายขึ้น
นายวิรัช รัตนโพธานันท์ อายุ 64 ปี เล่าว่า ผักหวานต้นที่เห็นนี้ ตนไปตอนกิ่งมาจากผักหวานป่าบนเขา แล้วนำกลับมาปลูกที่บ้าน ซึ่งปัจจุบันต้นผักหวานมีอายุประมาณ 30 ปีแล้ว มีความสูงกว่า 6 เมตร จึงต้องทำนั่งร้านขึ้นรอบต้นผักหวานเพื่อปีนขึ้นไปเก็บยอด นอกจากนี้ ผักหวานต้นเล็กที่เห็นประมาณ 10 ต้น เกิดจากรากของผักหวานต้นใหญ่ แทงรากออกไปบางส่วน และรากนั้นโผล่ขึ้นมาพ้นดิน จึงทำให้ต้นผักหวานแตกหน่อออกมาจากราก จนเกิดเป็นผักหวานต้นใหม่ ซึ่งเป็นพันธ์ผักหวานป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ปกติแล้วตนจะเก็บยอดผักหวานขายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ได้เป็นจำนวนมากพอสมควร เนื่องจากเป็นผักหวานต้นใหญ่ แต่มาช่วงนี้เก็บผักหวานได้น้อยลง เนื่องจากอากาศร้อน ผักหวานไม่ค่อยแตกยอดอ่อนเท่าไรนัก