ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีอดีต สส.เชียงใหม่"สุรพล"ฟ้อง กตต.ที่ตัดสิทธิ์ทั้งที่ชนะเลือกตั้งปี62

เชียงใหม่-ศาลฎีกายกฟ้องคดีที่อดีต สส.เชียงใหม่ "สุรพล เกียรติไชยากร” ฟ้อง กกต.กรณีตัดสิทธิ์ทั้งที่ชนะเลือกตั้งปี 62 ขณะที่ทีมทนายความชี้ข้อเท็จจริงย้อนแย้ง เตรียมยื่นเรื่องสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
วันนี้(10มี.ค.69) ที่ศาลจังหวัดฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งคณะ ในข้อหาละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีคำพิพากษา "ยกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองส่วนตัวกับนายสุรพล และการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
อย่างไรก็ตาม ทีมทนายความของนายสุรพล ระบุว่า คดีนี้มีประเด็นที่ ย้อนแย้งกับคำพิพากษาในคดีเลือกตั้งก่อนหน้านี้ โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เคยมีคำพิพากษาที่ 4209/2563 ยกคำร้องของ กกต. ที่ขอเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายสุรพล โดยเห็นว่าการไปร่วมงานผ้าป่าไม่ได้เป็นการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ในคดีแพ่งเรื่องการฟ้องละเมิดครั้งนี้ ศาลกลับวินิจฉัยว่าการดำเนินการของ กกต. เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ทำให้ทีมทนายมองว่าข้อเท็จจริงในเรื่องเดียวกันมีมุมมองที่แตกต่างกันในคำพิพากษาของศาล ทั้งนี้ทีมทนายความเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป โดยจะยื่นคำร้องเพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา พิจารณา หรือหาแนวทางทางกฎหมายอื่น เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวต่อไป
สำหรับคดีนี้ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี 2562 นายสุรพลชนะการเลือกตั้งเขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคะแนนท่วมท้นถึง 52,165 คะแนน ทิ้งห่างอันดับสองกว่า 25,000 คะแนน แต่กลับถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งแจกใบส้มสั่งตัดสิทธิเพียงเพราะการถวายปัจจัยทำบุญวันเกิดจำนวน 2,000 บาท ซึ่งต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยชัดเจนว่าไม่มีความผิดและเป็นการทำตามประเพณี คำพิพากษาศาลฎีกาในวันนี้จึงเป็นการตอกย้ำความบริสุทธิ์ของนายสุรพล และสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่สั่นสะเทือนองค์กรอิสระทั่วประเทศ ว่าการใช้อำนาจตรวจสอบต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน