ชนสนั่น 4 คันซ้อน! รถพ่วงบรรทุกปุ๋ยพุ่งชนสิบล้อขนหมู-กระบะกลางสี่แยกบุรีรัมย์ ดับ 2 เจ็บ 3 หมูตายเกลื่อน

บุรีรัมย์- รถพ่วงบรรทุกปุ๋ยเบรกไม่อยู่ พุ่งชนสิบล้อขนหมู และกระบะจอดติดไฟแดงกลางสี่แยกสระขุด อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 4 คันซ้อน ดับคาที่ 2 เจ็บ 3 ราย หมูตายเกลื่อนหลายร้อยตัว ชาวบ้านเผยจุดเกิดเหตุเป็นแยกมรณะ แม้ติดสัญญาณไฟได้ราว 1 ปีแต่ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
เมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. (9 มี.ค.69) พ.ต.ท.สุทัศน์ สายกระสุน สารวัตรสอบสวน สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุหมู่ รถพ่วงพุ่งชนท้ายสิบล้อและกระบะที่จอดติดไฟแดง 4 คันรวด กลางสี่แยก บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม บริเวณบ้านสระขุด ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ทั้งยังมีสุกรตายอีกหลายร้อยตัว จึงได้ประสานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน รพ.หนองกี่ พร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยหนองกี่, สมาคมกู้ภัยโนนดินแดง, กู้ภัยสว่างลำปลายมาศ, กู้ภัยสว่างโนนสุวรรณ, กู้ภัยสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์, กู้ภัยทางหลวงบุรีรัมย์ ,กู้ภัยพุทไธสวรรค์จุดลพบุรี และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ทุ่งกระเต็น ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อบรรทุกปุ๋ยเต็มคัน ในสภาพพุ่งชนท้ายรถสิบล้อบรรทุกสุกร 2 คัน และรถกระบะ ยี่ห้ออีซูซุสีขาวอีก 1 คัน ซึ่งทั้ง 3 คันจอดติดไฟแดงอยู่ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตคาที่ 2 ราย คือ นายนัฐพล รอดนอก อายุ 28 ปี ชาวอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นคนขับรถพ่วง 22 ล้อ และคนขับรถสิบล้อบรรทุกสุกร ซึ่งจอดอยู่คันที่ 3 อีก 1 ราย แต่ยังไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ และยังมีผู้ที่นั่งมาในรถกระบะที่จอดติดไฟแดงคันแรกได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย ซึ่งหน่วยกู้ภัยได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บทั้ง 3 ส่ง รพ.หนองกี่ เพื่อทำการรักษาแล้ว
ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ซึ่งถูกอัดก๊อปปี้ติดคาซากรถพ่วงบรรทุกปุ๋ย และรถสิบล้อขนสุกร หน่วยกู้ภัยฯ ต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากรถ โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ รพ. เพื่อรอญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนา
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า รถพ่วง 22 ล้อ กำลังจะมุ่งหน้าไปส่งปุ๋ยที่ จ.อุบลราชธานี แต่พอมาถึงสี่แยกได้พุ่งชนรถบรรทุกสุกร 2 คัน และรถกระบะอีก 1 คัน ที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่รถพ่วงชนรถทั้ง 3 คันยังไม่ทราบสาเหตุ ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง
สอบถามนางสาวธิดารัตน์ อายุ 28 ปี ภรรยานายนัฐพล คนขับรถพ่วง 22 ล้อ เล่าว่า สามีมีอาชีพขับรถส่งปุ๋ยให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ก่อนเกิดเหตุได้รับปุ๋ยมาจากบริษัท เพื่อจะไปส่งที่ จ.อุบลราชธานี แต่ระหว่างทางสามีได้แวะมาหาตนกับลูกเพราะอยู่ทางผ่านพอดี ก่อนจะออกมายังพูดกับตนว่า “พี่ไปก่อนนะ” ไม่คิดว่าจะเป็นคำพูดสุดท้ายของสามี ก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
นายวรพล คุณาทร อายุ 48 ปี ชาวอำเภอกนองกี่ บอกว่า ตอนนั่งกินข้าวอยู่ริมทางเห็นรถพ่วงขับมาด้วยความเร็ว กระทั่งผ่านไป 10 นาที ก็เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดง ที่ผ่านมาสี่แยกดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบ่อย แม้จะติดสัญญาณไฟแล้วแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ
ขณะที่ชาวบ้านอีกราย (ผู้หญิง) ก็บอกว่า เมื่อก่อนยังไม่ได้ติดสัญญาณไฟ ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย กระทั่งมีการติดสัญญาณไฟได้ประมาณ 1 ปี ก็ยังมีรถชนกันบ่อย ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีรถชนกัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย อาจเพราะเป็นถนนสายหลักทำให้รถวิ่งเร็ว และอาจเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ด้วย