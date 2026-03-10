ตร.หิ้ว “ไอ้ปอนด์”มือฆ่ารัดคอ-หมกศพพีอาร์สาวชาติพันธุ์ ส่งฝากขัง เผยเจ้าตัวห่วงลูกชาย

เชียงใหม่ - ตำรวจคุมตัว"ไอ้ปอนด์" มือฆ่าพีอาร์สาวชาติพันธุ์ลูกพี่ลูกน้องแฟนตัวเอง เค้นสอบกลางดึกหาทรัพย์สินเหยื่อ ก่อนคุมตัวส่งฝากขังเช้านี้ เผยเจ้าตัวห่วงลูกชายก่อนเข้าเรือนจำ
ช่วงเช้าวันนี้ (10 มี.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางดง เชียงใหม่ ได้ควบคุมตัว นายภาณุวัฒน์ รินทาวุธ หรือ "ปอนด์" อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมรัดคอ นางสาวยุพา หรือ "น้องแพรว" พีอาร์สาวชาติพันธุ์ชาวเวียงแหง หมกศพภายในบ้านพักกลางสวนลำไยพื้นที่ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เดินทางไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ฝากขังผลัดแรกตามขั้นตอนกฎหมาย
จากการสอบถามสิบเวรผู้ดูแลผู้ต้องขังเบื้องต้นทราบว่าช่วงเช้าวันนี้นายปอนด์เริ่มมีอาการเครียดให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ยังคงสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ และมีกลุ่มญาติเดินทางเข้าเยี่ยมที่ห้องควบคุมตัว ซึ่งนายปอนด์ได้แสดงความวิตกกังวลและกล่าวฝากฝังเป็นห่วงลูกชายคนเล็ก ซึ่งญาติได้รับปากว่าจะช่วยดูแลลูกชายให้เป็นอย่างดีก่อนที่ผู้ต้องหาจะถูกส่งตัวไปฝากขัง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนที่ผ่านมา ชุดสืบสวน สภ.หางดง นำโดย พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้เบิกตัวนายปอนด์ออกมาสอบสวนขยายผลอีกครั้ง เพื่อติดตามทรัพย์สินของผู้ตายที่หายไป ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ยี่ห้อ iPhone 14 และ iPhone 17 สร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 สลึง (สภาพขาด) ที่เก็บไว้ในตลับพลาสติกภายในกระเป๋าสะพายยี่ห้อ Lyn สีขาว
จากการนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดซ่อนเร้นบริเวณชายคาบ้านที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจยึดโทรศัพท์มือถือทั้ง 2 เครื่องกลับมาได้สำเร็จ ส่วนกระเป๋าสะพายผู้ต้องหาอ้างว่านำไปทิ้งขยะหลังก่อเหตุ ขณะที่สร้อยข้อมือทองคำยังอยู่ระหว่างการค้นหาและตรวจสอบเพิ่มเติม
พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า คดีนี้ยากกว่าคดีทั่วไป คนร้ายก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่า ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ปากแข็ง แต่ว่าทางทีมสืบสวน ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐาน กดดันให้จำนนต่อหลักฐาน อันดับหนึ่ง นอกจากนี้ก็ใช้จิตวิทยา ใช้ครอบครัวมาช่วยพูดกล่อม สุดท้ายก็ยอมเอ่ยปากรับสารภาพในเรื่องการก่อเหตุ ในส่วนทรัพย์สิน ก็มีทีเด็ดอีกนิดหนึ่ง หลังทราบว่าเขามีภรรยามาก่อน เชิญภรรยามาช่วยกดดันซึ่งได้ผลจริงๆ สุดท้ายรับสารภาพเพิ่มเติมว่าโทรศัพท์นำไปซ่อนไว้