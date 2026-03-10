ไม่ปลอดภัย! สาวอุดรฯโพสต์คลิปกลุ่มคนเร่ร่อนหลายสิบคนบุกยึดชุมชนผาสุก จี้จังหวัดแก้ปัญหาด่วน

อุดรธานี–สาวอุดรฯสุดทนโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจหลังกลุ่มคนเร่ร่อนหลายสิบคนเข้ายึดชุมชนผาสุก
ต.หมากแข้ง อ.เมือง สร้างเพิงพักอาศัยเหมือนเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่ในกลางเมือง สร้างความเดือดร้อนหวาดกลัวให้กับชาวชุมชนใกล้เคียง ข้าวของถูกลักขโมยบ่อย ลูกหลานที่เป็นผู้หญิงไม่ปลอดภัย จี้จังหวัดสางปัญหาด่วนก่อนสายเกินแก้
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “หมวยน่อย หวานเย็น” โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบายความอัดอั้นใจ ระบุว่า “อำเภอเมืองอุดรธานี ตายก็ตาย เกิดมาชาติเดียว ตายชาติเดียวพอ เท่าทุกวันนี้ก็เท่าเดิม ตายทั้งเป็น”
ในคลิปเป็นภาพการเดินถ่ายสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเร่ร่อนที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี บริเวณ ชุมชนผาสุก ต.หมากแข้ง อ.เมือง พร้อมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ โดยคลิปดังกล่าวมีผู้เข้ามากดไลก์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์
ต่อมาช่วงสายวันที่ 9 มีนาคม 2569 ผู้โพสต์ได้เดินทางเข้าร้องเรียนด้วยตนเองต่อ นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยะกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายชวิศ ป้องขัน นายอำเภอเมืองอุดรธานี และ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี ระหว่างการแถลงข่าวจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่ เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีชี้แจงว่า จังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือและตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเป็นลำดับขั้น พร้อมประกาศ Kick Off แก้ไขทั้งปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
ภายหลังรับเรื่องร้องเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี และผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี ได้สั่งการให้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมสำรวจพื้นที่และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างเร่งด่วน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวมีคนเร่ร่อนเข้ามาสร้างเพิงพักและกระท่อมขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 4 ไร่ โดยแต่ละคนจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นมุมๆ ลักษณะคล้ายชุมชนชั่วคราว ซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง
ขณะที่ “หมวย” ผู้โพสต์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองอุดรธานี แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน โดยเชื่อว่าเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งเคยปีนเข้ามาภายในชุมชนบริเวณบ้าน
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่มีบุคคลพยายามดึงประตูบ้านอย่างแรงในช่วงที่ลูกสาววัย 18 ปีอยู่บ้านเพียงลำพัง ทำให้รู้สึกหวาดกลัวและไม่ปลอดภัย โดยเพื่อนบ้านยังสามารถบันทึกคลิปไว้ได้ว่า มีคนเร่ร่อนเข้าไปนอนอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในชุมชน
เธอกล่าวอีกว่า บริเวณดังกล่าวมีคนเร่ร่อนจำนวนมาก บางส่วนมาปักหลักสร้างกระท่อมพักอาศัย จนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกไปทำงานและลูกสาวต้องอยู่บ้านตามลำพัง
“ตอนตัดสินใจถ่ายคลิปโพสต์ลงโซเชียล คิดในใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิด ตายก็ตาย เพราะทนไม่ไหวแล้ว” หมวยกล่าว พร้อมสะท้อนว่า ชุมชนผาสุก ถูกมองว่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและขาดการพัฒนา ทั้งที่อยู่ในเขตเมือง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างจริงจัง
ด้าน ปลัดอำเภอเมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 คน แยกเป็นชาย 14 คน และหญิง 6 คน โดยเจ้าหน้าที่จะนำบุคคลทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองที่อำเภอ เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานว่าแต่ละคนมีที่อยู่อาศัยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบภูมิลำเนา หากเป็นคนต่างจังหวัดจะสอบถามความสมัครใจว่าต้องการกลับภูมิลำเนาหรือไม่ หากไม่ประสงค์กลับก็จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของภาครัฐตามขั้นตอนต่อไป
ขณะที่ นายสุวิทย์ ถาวร อายุ 60 ปี หนึ่งในผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เดิมตนเคยทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง แต่หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตจึงตัดสินใจลาออกจากงาน เนื่องจากต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ก่อนจะหันมาเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพ
นายสุวิทย์ระบุว่า ตนได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน โดยเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้อยู่อาศัย และตนอาศัยอยู่มานานกว่า 4 ปี แล้ว ส่วนบุคคลอื่นที่เข้ามาอยู่ภายหลังเป็นคนที่เข้ามาเอง โดยบางส่วนเป็นคนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียง
“ผมเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำภู หากวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่มาขอความร่วมมือให้ออกจากพื้นที่ ผมก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่” นายสุวิทย์กล่าว