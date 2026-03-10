สูตรสุโขทัยโบราณแท้! ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหม๊าะเจ๊าะ ลูกค้าแห่การันตีไม่มีปรุงเพิ่ม

สุโขทัย - พาพิสูจน์.. “เตี๋ยวเหม๊าะเจ๊าะ-ก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณสุโขทัย” แท้ตั้งแต่ชื่อร้านตามภาษาถิ่นยันสูตรเฉพาะ ป้าเจ้าของร้านวัย 58 บอกเคยยั้ง (หยุด) ขายไปกว่า 10 ปี พอลูกเรียนจบอยู่ว่างถึงกลับมาเปิดใหม่ ลูกค้าชมสนั่นโซเซียลฯ ย้ำใครผ่านไม่แวะคือพลาด
บ้านหมู่ 3 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เส้นทางไปอ่างเก็บน้ำท่าดินแดง และอุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) มีร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติเด็ด ชื่อว่าร้าน “เหม๊าะเจ๊าะ” กำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในโลกโซเชียล ลูกค้าหลายคนยืนยัน ร้านนี้อร่อยจริง ใครผ่านมาแล้วไม่แวะถือว่าพลาด
นางเทียนสลัก ตองอ่อน หรือป้าทวย อายุ 58 ปี เจ้าของร้าน บอกว่า สมัยก่อนเคยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมานาน 8 ปี แล้วก็ยั้ง (หยุด) ขายไปสิบกว่าปี จนลูกโตเรียนจบมหาวิทยาลัยกันหมดแล้ว อยู่ว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไร ก็เลยปรับปรุงเปิดร้านใหม่อีกครั้ง รอบนี้ขายมาได้ 1 ปีกว่าแล้ว เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรสุโขทัยโบราณ คุณตาอายุ 90 กว่าปี (เสียชีวิตแล้ว) เป็นคนถ่ายทอดสอนวิชาให้เอาไว้ทำมาหากิน
เมนูเด่นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ-แห้ง ราคา 30 พิเศษ 40 บาท กับผัดไทยสูตรดั้งเดิม แล้วก็มีราดหน้า ผัดซีอิ๊ว “ชิมก่อนปรุง อร่อยพร้อมรับประทาน ไม่เผ็ด ไม่ผัก ไม่งอก ไม่ชี ไม่ชอบใส่อะไร บอกป้าได้” เครื่องปรุง หมูแดง หมูหมักทำเอง ลูกชิ้นเลือกยี่ห้อที่อร่อย ของในร้านทุกอย่างทำสะอาด และสดใหม่วันต่อวัน พร้อมเปิดร้านตั้งหม้อน้ำซุป ขายทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. หยุดเฉพาะวันจันทร์
ส่วนที่ว่าทำไมตั้งชื่อร้าน “เหม๊าะเจ๊าะ” ป้าทวยบอกว่า ตนเองเป็นคนสุโขทัยโดยกำเนิด พูดคำนี้จนติดปาก คำว่าเหม๊าะเจ๊าะเป็นภาษาถิ่นสุโขทัย แปลว่า ลงตัวหรือพอดี สื่อความหมายประมาณว่า อร่อยลงตัว รสชาติพอดี ไม่ต้องปรุงเพิ่ม ตักใส่ปากกินได้เลย