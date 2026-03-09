จับประเดิมรายแรก! ชาวเมียนมาลอบขนน้ำมัน 120 ลิตรข้ามแดนสังขละบุรี หลังอำเภอออกมาตรการคุมเข้ม

กาญจนบุรี - ฝ่ายปกครองสังขละบุรีจับประเดิมรายแรก ชาวเมียนมาลักลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิงข้ามแดน พร้อมของกลาง 120 ลิตร หลังอำเภอประชุมผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันออกมาตรการคุมเข้ม หวังสกัดการลักลอบนำออกนอกประเทศ พร้อมย้ำดำเนินคดีเด็ดขาด
เวลา 21.20 น. วันนี้ ( 9 มี.ค.) นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากชุด ชรบ.บ้านพระเจดีย์ ว่าสามารถจับกุมชายชาวเมียนมาได้ 1 ราย พร้อมรถสามล้อพ่วงข้าง (ชาเล้ง) ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บรรทุกแกลลอนน้ำมันจำนวน 4 แกลลอน แกลลอนละ 30 ลิตร รวม 120 ลิตร เตรียมนำไปส่งขายยังประเทศเมียนมาโดยผิดกฎหมาย
การจับกุมเกิดขึ้นบริเวณซอยพาณิชย์ 2–3 บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับ เมียนมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเตรียมสอบสวนขยายผลถึงแหล่งที่มาของน้ำมัน รวมถึงเครือข่ายผู้รับซื้อปลายทางต่อไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.สันติ พิทักษ์สกุล ผู้กำกับการ สภ.สังขละบุรี หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 134 และศุลกากรสังขละบุรี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี
ที่ประชุมได้กำหนดมาตรการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน และป้องกันการลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ โดยกำหนดแนวทางสำคัญ ได้แก่รถยนต์สามารถเติมน้ำมันได้ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำปั๊มน้ำมันคอยกำกับดูแล
การเติมใส่แกลลอนทุกขนาด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานปกครองที่ประจำอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน และต้องมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ผู้ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันสำหรับเครื่องจักรการเกษตรหรือปั๊มน้ำในชุมชน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปกครองประจำปั๊มน้ำมันเพื่อพิจารณาอนุญาต
ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้ลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศ รวมถึงผู้สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้ใช้เส้นทางลำเลียง
ส่วนราชการที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องแจ้งอำเภอเพื่อพิจารณาอนุญาต และห้ามกักตุน
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยน ผ่อนคลาย หรือเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยความเห็นชอบของคณะทำงานศูนย์สั่งการชายแดนอำเภอสังขละบุรี