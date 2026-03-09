อบจ.เชียงใหม ทุ่มงบ10.99ล้านบาทมอบมูลนิธิป้องกันแก้ไขไฟป่าฝุ่นควันสนับสนุนปฏิบัติภารกิจ727หมู่บ้านจุดเสี่ยง

เชียงใหม่ - อบจ.เชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือพร้อมทำพิธีส่งมอบเงิน 10.99 ล้านบาท แก่มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า 727 หมู่บ้าน 24 อำเภอ พื้นที่ติดต่อเขตป่าและมีความเสี่ยง ขณะเดียวกันได้ส่งมอบเครื่องเป่าลม 100 เครื่อง ให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า นอกจากนี้ยังมีการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า 20,000 นาย
วันนี้ (9 มี.ค. 69) ที่ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพิชัย ได้ทำพิธีมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,990,000 บาท ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล ในฐานะประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้ทางมูลนิธินำไปใช้ในการดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้กับ 727 หมู่บ้าน ใน 24 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพื้นที่ติดป่าและมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟ นำไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน
นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ทำการส่งมอบเครื่องเป่าลม จำนวน 100 เครื่อง ให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและดับไฟป่าด้วย ขณะที่ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เป็นผู้แทนของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ในการรับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตันปัน และรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เพื่อจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 20,000 นาย
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2564 เพื่อนำไปสนับสนุนให้กับหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ได้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร น้ำดื่ม หรือค่าน้ำมันให้กับอาสาสมัครที่เสียสละช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากงบประมาณปกติของหน่วยงานราชการที่อาจจะยังไม่เพียงพอ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจากความร่วมมือและการสนับสนุนของทุกภาคส่วนจะช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง.