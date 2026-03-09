(คลิป)เสี่ยใหญ่! “พลายแคระ”บุกเล่นสระน้ำพูลวิลล่า เขาใหญ่ ชาวโซเชียลฯแห่แซวลูกค้า VVIP นุดต้องหลบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เสี่ยใหญ่... “พลายแคระ” บุกเล่นสระน้ำ “พูลวิลล่า” เขาใหญ่ ชาวโซเชียลฯ แห่แซวลูกค้าระดับ VVIP นุดต้องหลบ
วันนี้ ( 9 มี.ค.69) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “กุ๊ก นาวิกโยธิน” อาสาผลักดันช้างป่าเขาใหญ่ที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอเมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 07.30 น.ที่ผ่านมา เป็นคลิปวิดีโอที่เจ้าพลายแคระช้างป่าเขาใหญ่ได้บุกเข้าไปที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ก่อนที่เจ้าพลายแคระ จะใช้งวงของตัวเองนั้นเล่นน้ำในสระน้ำของพูลวิลล่า
โดยภายหลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกไป ได้มีบรรดา FC ของเจ้าพลายแคระเข้ามากดถูกใจพร้อมกับแห่คอมเมนต์แซวเจ้าพลายแคระเป็นจำนวนมาก อาทิ สุขใดเท่า สปาพูลวิลล่าส่วนตัวของพี่แคระ เพราะนุดต้องหลบให้ VVIP แคระ ,ป๊าด VIP นะเนี่ย , ลงไปเล่นน้ำด้วยไหมเนี่ย ขอบคุณเจ้าของที่เมตตาบักแคระนะคะ ถ้าลงไปเล่นน้ำค่าล้างสระคงเยอะแน่เลย ,เขาคือลูกชายเจ้าของพูลวิลล่าใช่ไหมค่ะ ,เสี่ยแคระ หนุ่มพูลวิลล่า เป็นต้น