วธ.เพชรบุรี ดึงเยาวชนจับพู่กันประกวดวาดภาพ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารยูเนสโก”

เพชรบุรี – สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ “สืบสานสร้างสรรค์ งานศิลป์วิถีถิ่นพริบพรี” เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดอัตลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ผ่านผลงานศิลปะ หวังปลูกฝังความรักบ้านเกิด พร้อมต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัด
วันนี้(9 มี.ค. นางกัญญพัชร นางาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดวาดภาพรอบแรก ภายใต้โครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล โดยมีนายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัต นางสาวสุภา ด้วงนุ้ย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนจากพื้นที่อำเภอบ้านลาด ท่ายาง ชะอำ และแก่งกระจาน เข้าร่วมกิจกรรม ที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ
นางกัญญพัชร กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ จนได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” (Creative City of Gastronomy) กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้ใช้จินตนาการถ่ายทอดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของท้องถิ่น และนำเสนอภูมิปัญญาอาหารของจังหวัดผ่านผลงานศิลปะ
สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบตามพื้นที่ ได้แก่ รอบแรก วันที่ 9 มีนาคม 2569 จัดที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต สำหรับนักเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านลาด ท่ายาง ชะอำ และแก่งกระจาน ส่วนรอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2569 ณ อาคารพระรามราชนิเวศน์ หรือวังบ้านปืน สำหรับนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี เขาย้อย บ้านแหลม และหนองหญ้าปล้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการตัดสินผลงานทั้งหมดในวันที่ 13 มีนาคม 2569 ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวของเพชรบุรีในอนาคต